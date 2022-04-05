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В мессенджере WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 05.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220405/whatsapp-1781937361.html
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 05.04.2022
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция, которая решит известную проблему популярного мессенджера — станет проще общаться с пользователями, отсутствующими в списке... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:05
2022-04-05T17:05
наука
технологии
whatsapp inc.
google android
telegram (приложение)
apple ios
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В WhatsApp появится новая функция, которая решит известную проблему популярного мессенджера — станет проще общаться с пользователями, отсутствующими в списке контактов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Новая функция предусматривает, что при нажатии на несохраненный контакт возникает всплывающее окно с несколькими вариантами действий. Пользователю предлагают быстро отправить сообщение, позвонить выбранному абоненту, а также добавить его в телефонную книгу.Вместе с этим, в WhatsApp могут появиться и другие опции — отправка больших файлов, улучшенные голосовые заметки и ряд других улучшений, которые могут увеличить привлекательность программы на фоне главного конкурента Telegram.Функция замечена в тестовой сборке программы для Android. Позже она станет доступна в официальном обновлении веб-версии и софта для iOS.
https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html
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технологии, whatsapp inc., google android, telegram (приложение), apple ios
17:05 05.04.2022
 

В мессенджере WhatsApp появится новая функция

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В WhatsApp появится новая функция, которая решит известную проблему популярного мессенджера — станет проще общаться с пользователями, отсутствующими в списке контактов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Новая функция предусматривает, что при нажатии на несохраненный контакт возникает всплывающее окно с несколькими вариантами действий. Пользователю предлагают быстро отправить сообщение, позвонить выбранному абоненту, а также добавить его в телефонную книгу.
Вместе с этим, в WhatsApp могут появиться и другие опции — отправка больших файлов, улучшенные голосовые заметки и ряд других улучшений, которые могут увеличить привлекательность программы на фоне главного конкурента Telegram.
Функция замечена в тестовой сборке программы для Android. Позже она станет доступна в официальном обновлении веб-версии и софта для iOS.
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НаукаТехнологииWhatsApp Inc.Google AndroidTelegram (приложение)Apple iOS
 
 
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