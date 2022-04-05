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Игра World of Tanks может остаться доступной для россиян, заявил эксперт - РИА Новости, 05.04.2022
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Игра World of Tanks может остаться доступной для россиян, заявил эксперт
Игра World of Tanks может остаться доступной для россиян, заявил эксперт - РИА Новости, 05.04.2022
Игра World of Tanks может остаться доступной для россиян, заявил эксперт
Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, может локализовать свой продукт в России и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:46
2022-04-05T05:46
россия
кипр
белоруссия
технологии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, может локализовать свой продукт в России и Белоруссии через компанию Lesta Studio, в таком случае он останется доступными для жителей этих стран даже несмотря на уход самой компании, сообщил РИА Новости независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.В понедельник Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, объявила об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming. Компания базируется в Санкт-Петербурге.По словам эксперта, юридически это будут независимые друг от друга компании. Как они будут делить между собой прибыль, пока не понятно. Он отметил, что такой способ позволит Wargaming формально откреститься от России и Белоруссии."Мне кажется, что все будет не так драматично. По крайней мере, отечественные игроки в России и Белоруссии продолжат играть в World of Tanks. У них не будет проблем с оплатой этой игры, не будет проблем с серверами для этой игры, потому что все они в восточноевропейской части нашего континента находятся - либо в России, либо в Белоруссии", - добавил Кузьменко.Он также отметил, что российские игроки ничего не заметят, так как сервера и до этого были достаточно локализованы, и игроки из России в основном играли с игроками из России.
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россия, кипр, белоруссия, технологии
05:46 05.04.2022
 
Игра World of Tanks может остаться доступной для россиян, заявил эксперт

Эксперт Кузьменко: Wargaming может локализовать World of Tanks в России через Lesta Studio

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкWorld of Tanks
World of Tanks - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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World of Tanks
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, может локализовать свой продукт в России и Белоруссии через компанию Lesta Studio, в таком случае он останется доступными для жителей этих стран даже несмотря на уход самой компании, сообщил РИА Новости независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
В понедельник Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, объявила об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming. Компания базируется в Санкт-Петербурге.
"Это достаточно неновый вариант для игровой индустрии, который называется окукливание проекта в рамках какой-то определенной юрисдикции … мне кажется, что все будет происходить следующим образом - в Lesta Studio кроме разработчиков переведут способы вывода денег, выплаты налогов и всю бухгалтерию … соответственно, продукты будут оперироваться одни и те же. Тот же самый World of Tanks будет оперироваться в мире через Кипр, а в России и Белоруссии – через Санкт-Петербург", - сказал Кузьменко.
По словам эксперта, юридически это будут независимые друг от друга компании. Как они будут делить между собой прибыль, пока не понятно. Он отметил, что такой способ позволит Wargaming формально откреститься от России и Белоруссии.
"Мне кажется, что все будет не так драматично. По крайней мере, отечественные игроки в России и Белоруссии продолжат играть в World of Tanks. У них не будет проблем с оплатой этой игры, не будет проблем с серверами для этой игры, потому что все они в восточноевропейской части нашего континента находятся - либо в России, либо в Белоруссии", - добавил Кузьменко.
Он также отметил, что российские игроки ничего не заметят, так как сервера и до этого были достаточно локализованы, и игроки из России в основном играли с игроками из России.
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