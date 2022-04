Игра World of Tanks может остаться доступной для россиян, заявил эксперт

https://ria.ru/20220405/wargaming-1781808480.html

2022-04-05T05:46

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Wargaming, разработавшая ряд популярных компьютерных игр, в том числе World of Tanks и World of Warships, может локализовать свой продукт в России и Белоруссии через компанию Lesta Studio, в таком случае он останется доступными для жителей этих стран даже несмотря на уход самой компании, сообщил РИА Новости независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.В понедельник Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, объявила об уходе из России и Белоруссии. Согласно заявлению, компания с 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российского разработчика видеоигр Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming. Компания базируется в Санкт-Петербурге.По словам эксперта, юридически это будут независимые друг от друга компании. Как они будут делить между собой прибыль, пока не понятно. Он отметил, что такой способ позволит Wargaming формально откреститься от России и Белоруссии."Мне кажется, что все будет не так драматично. По крайней мере, отечественные игроки в России и Белоруссии продолжат играть в World of Tanks. У них не будет проблем с оплатой этой игры, не будет проблем с серверами для этой игры, потому что все они в восточноевропейской части нашего континента находятся - либо в России, либо в Белоруссии", - добавил Кузьменко.Он также отметил, что российские игроки ничего не заметят, так как сервера и до этого были достаточно локализованы, и игроки из России в основном играли с игроками из России.

Максим Горбачев

Максим Горбачев

