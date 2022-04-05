16:18 05.04.2022 (обновлено: 17:52 05.04.2022)
Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства
Глава евродипломатии Боррель анонсировал высылку российских сотрудников постпредства
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о высылке некоторых сотрудников постпредства России при ЕС.
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Боррель пояснил, что российского постпреда пригласили в европейскую внешнеполитическую службу, чтобы ознакомить с решением.
В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть территорию страны.
Посол России в Бельгии Александр Токовинин "отвел эти обвинения как полностью необоснованные". По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Бельгии — это целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, который не останется без ответа.