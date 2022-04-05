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Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства - РИА Новости, 05.04.2022
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Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства
Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства - РИА Новости, 05.04.2022
Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о высылке некоторых сотрудников постпредства России при ЕС. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:18
2022-04-05T17:52
жозеп боррель
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о высылке некоторых сотрудников постпредства России при ЕС."Я решил объявить персоной нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу", — уточнил он.Боррель пояснил, что российского постпреда пригласили в европейскую внешнеполитическую службу, чтобы ознакомить с решением.В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть территорию страны.Посол России в Бельгии Александр Токовинин "отвел эти обвинения как полностью необоснованные". По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Бельгии — это целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, который не останется без ответа.
https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html
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жозеп боррель, в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
16:18 05.04.2022 (обновлено: 17:52 05.04.2022)
 
Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства

Глава евродипломатии Боррель анонсировал высылку российских сотрудников постпредства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о высылке некоторых сотрудников постпредства России при ЕС.
"Я решил объявить персоной нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу", — уточнил он.
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Боррель пояснил, что российского постпреда пригласили в европейскую внешнеполитическую службу, чтобы ознакомить с решением.
В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть территорию страны.
Посол России в Бельгии Александр Токовинин "отвел эти обвинения как полностью необоснованные". По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Бельгии — это целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, который не останется без ответа.
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Жозеп БоррельВ миреЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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