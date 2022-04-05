https://ria.ru/20220405/vysylka-1781924602.html

Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства

Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства - РИА Новости, 05.04.2022

Евросоюз вышлет нескольких российских сотрудников постпредства

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о высылке некоторых сотрудников постпредства России при ЕС. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:18

2022-04-05T16:18

2022-04-05T17:52

жозеп боррель

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил о высылке некоторых сотрудников постпредства России при ЕС."Я решил объявить персоной нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу", — уточнил он.Боррель пояснил, что российского постпреда пригласили в европейскую внешнеполитическую службу, чтобы ознакомить с решением.В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть территорию страны.Посол России в Бельгии Александр Токовинин "отвел эти обвинения как полностью необоснованные". По его словам, данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Бельгии — это целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией, который не останется без ответа.

https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

https://ria.ru/20220228/ssha-1775691710.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жозеп боррель, в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии