https://ria.ru/20220405/vysylka-1781872845.html

Швеция вышлет трех российских дипломатов

Швеция вышлет трех российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Швеция вышлет трех российских дипломатов

Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:06

2022-04-05T13:06

2022-04-05T14:04

в мире

швеция

мид швеции

анн линде (мид швеции)

россия

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 5 апр — РИА Новости. Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden."На пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией (о дипломатических сношениях. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии — 30. Накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция.Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Они связали это с событиями в украинском городе Буче, которые российское Минобороны назвало провокацией.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781852264.html

швеция

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, швеция, мид швеции, анн линде (мид швеции), россия, санкции в отношении россии