https://ria.ru/20220405/vysylka-1781872845.html
Швеция вышлет трех российских дипломатов
Швеция вышлет трех российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Швеция вышлет трех российских дипломатов
Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:06
2022-04-05T13:06
2022-04-05T14:04
в мире
швеция
мид швеции
анн линде (мид швеции)
россия
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 5 апр — РИА Новости. Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden."На пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией (о дипломатических сношениях. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии — 30. Накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция.Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Они связали это с событиями в украинском городе Буче, которые российское Минобороны назвало провокацией.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781852264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, мид швеции, анн линде (мид швеции), россия, санкции в отношении россии
13:06 05.04.2022 (обновлено: 14:04 05.04.2022)
Швеция вышлет трех российских дипломатов
Глава МИД Швеции Линде объявила о высылке трех российских дипломатов