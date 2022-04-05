Рейтинг@Mail.ru
Швеция вышлет трех российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781872845.html
Швеция вышлет трех российских дипломатов
Швеция вышлет трех российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Швеция вышлет трех российских дипломатов
Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:06
2022-04-05T14:04
в мире
швеция
мид швеции
анн линде (мид швеции)
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_0:43:3373:1940_1920x0_80_0_0_30d6d786a2343c2a61cca2601c77d32e.jpg
ЦЮРИХ, 5 апр — РИА Новости. Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden."На пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией (о дипломатических сношениях. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии — 30. Накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция.Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Они связали это с событиями в украинском городе Буче, которые российское Минобороны назвало провокацией.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781852264.html
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_843:57:3365:1949_1920x0_80_0_0_2ff0c3a800f03abbc6d781121fad771d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, мид швеции, анн линде (мид швеции), россия, санкции в отношении россии
13:06 05.04.2022 (обновлено: 14:04 05.04.2022)
 
Швеция вышлет трех российских дипломатов

Глава МИД Швеции Линде объявила о высылке трех российских дипломатов

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 5 апр — РИА Новости. Швеция высылает трех сотрудников российского посольства в Стокгольме, передает местная радиостанция Radio Sweden.
"На пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией (о дипломатических сношениях. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, МИД Италии — 30. Накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция.
Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Они связали это с событиями в украинском городе Буче, которые российское Минобороны назвало провокацией.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 12:00
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
 
В миреШвецияМИД ШвецииАнн Линде (МИД Швеции)РоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала