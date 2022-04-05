https://ria.ru/20220405/vysylka-1781869802.html

В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов

В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов

Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:57

2022-04-05T12:57

2022-04-05T13:14

в мире

владимир барбин

россия

дания

копенгаген

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736944325_0:48:2001:1174_1920x0_80_0_0_aa66a43ab26147646ffb220721ff3da2.jpg

ЦЮРИХ, 5 апр - РИА Новости. Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в заявлении посольства РФ в Копенгагене.Во вторник МИД королевства сообщил, что 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании подозревают в сборе разведданных, должны покинуть страну в течение 14 дней. Об этом во вторник было сообщено российскому послу Владимиру Барбину.Как заявило посольство России в Дании, никаких доказательств связи российских дипломатов с разведкой представлено не было. В дипмиссии подчеркнули, что "все сотрудники российских загранучреждений в Дании в своей деятельности строго следуют положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях"."Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований и направлен на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами. Без ответа он не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781840671.html

https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781851495.html

россия

дания

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир барбин, россия, дания, копенгаген, санкции в отношении россии