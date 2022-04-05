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В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов
Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:57
2022-04-05T13:14
в мире
владимир барбин
россия
дания
копенгаген
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 5 апр - РИА Новости. Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в заявлении посольства РФ в Копенгагене.Во вторник МИД королевства сообщил, что 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании подозревают в сборе разведданных, должны покинуть страну в течение 14 дней. Об этом во вторник было сообщено российскому послу Владимиру Барбину.Как заявило посольство России в Дании, никаких доказательств связи российских дипломатов с разведкой представлено не было. В дипмиссии подчеркнули, что "все сотрудники российских загранучреждений в Дании в своей деятельности строго следуют положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях"."Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований и направлен на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами. Без ответа он не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781840671.html
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в мире, владимир барбин, россия, дания, копенгаген, санкции в отношении россии
12:57 05.04.2022 (обновлено: 13:14 05.04.2022)
 
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов

Посольство назвало безосновательным решение Дании о высылке 15 российских дипломатов

© Фото : Embassy of Russia in Denmark/FacebookПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/Facebook
Посольство России в Дании. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 5 апр - РИА Новости. Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в заявлении посольства РФ в Копенгагене.
Во вторник МИД королевства сообщил, что 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании подозревают в сборе разведданных, должны покинуть страну в течение 14 дней. Об этом во вторник было сообщено российскому послу Владимиру Барбину.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:06
Дания высылает 15 российских дипломатов
Как заявило посольство России в Дании, никаких доказательств связи российских дипломатов с разведкой представлено не было. В дипмиссии подчеркнули, что "все сотрудники российских загранучреждений в Дании в своей деятельности строго следуют положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях".
"Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований и направлен на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами. Без ответа он не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Здание посольства России в Риме - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Италия высылает 30 российских дипломатов
 
В миреВладимир БарбинРоссияДанияКопенгагенСанкции в отношении России
 
 
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