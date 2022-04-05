https://ria.ru/20220405/vysylka-1781869802.html
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов
Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:57
2022-04-05T12:57
2022-04-05T13:14
в мире
владимир барбин
россия
дания
копенгаген
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 5 апр - РИА Новости. Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет под собой оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений между странами, говорится в заявлении посольства РФ в Копенгагене.Во вторник МИД королевства сообщил, что 15 сотрудников российского посольства в Копенгагене, которых власти Дании подозревают в сборе разведданных, должны покинуть страну в течение 14 дней. Об этом во вторник было сообщено российскому послу Владимиру Барбину.Как заявило посольство России в Дании, никаких доказательств связи российских дипломатов с разведкой представлено не было. В дипмиссии подчеркнули, что "все сотрудники российских загранучреждений в Дании в своей деятельности строго следуют положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях"."Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований и направлен на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами. Без ответа он не останется", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781840671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир барбин, россия, дания, копенгаген, санкции в отношении россии
12:57 05.04.2022 (обновлено: 13:14 05.04.2022)
В российском представительстве прокомментировали высылку Данией дипломатов
Посольство назвало безосновательным решение Дании о высылке 15 российских дипломатов