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Россия ответит на высылку дипломатов из Дании - РИА Новости, 05.04.2022
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Россия ответит на высылку дипломатов из Дании
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании - РИА Новости, 05.04.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании
Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:14
2022-04-05T11:23
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мид дании‎
санкции в отношении россии
дания
россия
мария захарова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Дании сообщил о высылке российских дипломатов.Комментируя это, Захарова указала, что "соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мид дании‎, санкции в отношении россии, дания, россия, мария захарова
11:14 05.04.2022 (обновлено: 11:23 05.04.2022)
 
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия ответит на высылку 15 дипломатов из Дании

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МИД Дании сообщил о высылке российских дипломатов.
Комментируя это, Захарова указала, что "соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны".
Посольство РФ в Таллине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 11:15
Группа эстонских депутатов призвала выслать российского посла
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМИД Дании‎Санкции в отношении РоссииДанияРоссияМария Захарова
 
 
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