https://ria.ru/20220405/vysylka-1781843006.html
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании - РИА Новости, 05.04.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании
Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:14
2022-04-05T11:14
2022-04-05T11:23
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мид дании
санкции в отношении россии
дания
россия
мария захарова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Дании сообщил о высылке российских дипломатов.Комментируя это, Захарова указала, что "соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны".
https://ria.ru/20220405/posol-1781843220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мид дании, санкции в отношении россии, дания, россия, мария захарова
11:14 05.04.2022 (обновлено: 11:23 05.04.2022)
Россия ответит на высылку дипломатов из Дании
Представитель МИД Захарова заявила, что Россия ответит на высылку 15 дипломатов из Дании