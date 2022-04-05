https://ria.ru/20220405/vysylka-1781843006.html

Россия ответит на высылку дипломатов из Дании

Россия ответит на высылку дипломатов из Дании - РИА Новости, 05.04.2022

Россия ответит на высылку дипломатов из Дании

Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:14

2022-04-05T11:14

2022-04-05T11:23

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мид дании‎

санкции в отношении россии

дания

россия

мария захарова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку 15 российских дипломатов из Дании, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Дании сообщил о высылке российских дипломатов.Комментируя это, Захарова указала, что "соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны".

https://ria.ru/20220405/posol-1781843220.html

дания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мид дании‎, санкции в отношении россии, дания, россия, мария захарова