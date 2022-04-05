Володин призвал Минтруд решить вопрос с выплатами беженцам до 7 апреля
Володин призвал Минтруд решить вопрос с выплатами беженцам в двухдневный срок
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минтруд до отчета правительства 7 апреля решить проблемы с выплатами в размере 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступая на пленарном заседании во вторник, заявила о проблеме с получением выплат беженцами из Донбасса, а также о возникших в связи с такой "заминкой" мошеннических схем.
"Дважды вместе с коллегами по фракции побывали в пункте временного размещения беженцев из Донецка и Луганска в Московской области... Выяснилось, что только 14 человек из 150 получили эти выплаты. Во время этой паузы нашлись предприимчивые ребята, которые предложили этим (гражданам )... обналичить деньги - 6 тысяч получаешь на руки, 4 тысячи остается у инициаторов этой "обналички", - заявила она.
Спикер палаты заявил, что Минтруд должен решить проблему до отчета правительства в Госдуме, назначенного на 7 апреля.
"У нас профильное министерства труда и соцзащиты отвечает за решения вопроса и реализацию поручения президента. Давайте мы договоримся таким образом - у нас послезавтра с вами отчет правительства, если до этого времени вопросы не будут решены, поднимем это на встрече с председателем правительства. При этом (министр труда Антон) Котяков будет присутствовать", - заявил Володин.