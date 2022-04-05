https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781882655.html

Володин призвал Минтруд решить вопрос с выплатами беженцам до 7 апреля

Володин призвал Минтруд решить вопрос с выплатами беженцам до 7 апреля - РИА Новости, 05.04.2022

Володин призвал Минтруд решить вопрос с выплатами беженцам до 7 апреля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минтруд до отчета правительства 7 апреля решить проблемы с выплатами в размере 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:48

2022-04-05T13:48

2022-04-05T13:48

общество

луганск

московская область (подмосковье)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минтруд до отчета правительства 7 апреля решить проблемы с выплатами в размере 10 тысяч рублей беженцам из ДНР и ЛНР.Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступая на пленарном заседании во вторник, заявила о проблеме с получением выплат беженцами из Донбасса, а также о возникших в связи с такой "заминкой" мошеннических схем."Дважды вместе с коллегами по фракции побывали в пункте временного размещения беженцев из Донецка и Луганска в Московской области... Выяснилось, что только 14 человек из 150 получили эти выплаты. Во время этой паузы нашлись предприимчивые ребята, которые предложили этим (гражданам )... обналичить деньги - 6 тысяч получаешь на руки, 4 тысячи остается у инициаторов этой "обналички", - заявила она.Спикер палаты заявил, что Минтруд должен решить проблему до отчета правительства в Госдуме, назначенного на 7 апреля."У нас профильное министерства труда и соцзащиты отвечает за решения вопроса и реализацию поручения президента. Давайте мы договоримся таким образом - у нас послезавтра с вами отчет правительства, если до этого времени вопросы не будут решены, поднимем это на встрече с председателем правительства. При этом (министр труда Антон) Котяков будет присутствовать", - заявил Володин.

https://ria.ru/20220402/bezhentsy-1781495695.html

луганск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, луганск, московская область (подмосковье), госдума рф