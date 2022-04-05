https://ria.ru/20220405/vybory-1781814236.html

Эксперт назвал результат парламентских выборов в Венгрии неожиданным

Эксперт назвал результат парламентских выборов в Венгрии неожиданным - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперт назвал результат парламентских выборов в Венгрии неожиданным

Крупная победа правящего альянса Фидес-ХДНП на парламентских выборах в Венгрии для многих стала неожиданностью, оппозиция показала себя не готовой к управлению... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:10

2022-04-05T08:10

2022-04-05T08:10

в мире

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 5 апр – РИА Новости. Крупная победа правящего альянса Фидес-ХДНП на парламентских выборах в Венгрии для многих стала неожиданностью, оппозиция показала себя не готовой к управлению страной в кризисный период, заявил в комментарии РИА Новости журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.Парламентские выборы в Венгрии прошли 3 апреля. В них в четвертый раз подряд одержал победу альянс ФИДЕС - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Орбана, набрав более двух третей голосов, и получив 135 мест в Национальном собрании из 199."Это было внезапно для многих, по-моему. Большинство экспертов-венгров ожидало победу Фидеса. Я лично ожидал, что он получит от 115 до 125 (мест – ред.) максимум... Но что две трети четвертый раз – это, по-моему, даже для Фидеса немного неожиданно было", - сказал Штир.По мнению эксперта, после объединения оппозиционных партий в коалицию и выдвижения Петера Марки-Зая в качестве кандидата в премьер-министры осенью 2021 года расклад был другой, пятьдесят на пятьдесят. Однако существенные ошибки, допущенные Марки-Заем в ходе кампании, отвратили от него часть избирателей."Самый главный фактор, по-моему, в том, что Петер Марки-Заи играл в пользу Фидеса... Он оскорбил все слои венгерского общества, от провинциалов до Будапешта. Например, одно высказывание мне очень нравится, что те, кто голосуют за Фидес в деревнях, даже один кроссворд не могли бы решить. Это оскорбительно, и таких высказываний куча. И это работало в пользу Фидеса стопроцентно", - сказал Штир.Журналист отметил, что у правящего альянса больше шансов справиться с экономическими трудностями, потому что оппозиция показала себя не готовой управлять страной. "Они не показали, что умеют управлять страной в этой серьезной тяжелой ситуации, этого не увидели многие. Даже колеблющиеся не верили... Если взять, что они (Фидес – ред.) делали с экономикой – это правильно. Не могу сказать, что все "летает", но они однозначно эффективнее справились с трудностями в экономике, чем оппозиция раньше", - сказал он.Штир также подчеркнул, что последний месяц перед выборами основной темой предвыборных кампаний стала ситуация на Украине. "Орбан говорил о том, что мы за мир... И это ближе намного к венгерской ментальности… И это тоже работало на Фидес, этот подход", - сказал он.

https://ria.ru/20220405/otnosheniya-1781807552.html

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венгрия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, виктор орбан