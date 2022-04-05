https://ria.ru/20220405/vybory-1781811618.html

Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России

Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России - РИА Новости, 05.04.2022

Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России

Посол Украины в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:28

2022-04-05T07:28

2022-04-05T07:29

в мире

украина

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/08/1531770866_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5511e1c29f0fade9eb24b78b4eeb1bd3.jpg

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Посол Украины в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.По его словам, хотя оппозиция отрицает факт переговоров, не верить венгерскому руководству оснований нет.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране. На выборах, прошедших в воскресенье, победу одержал правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/serbiya-1781736450.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, венгрия