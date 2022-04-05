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Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России - РИА Новости, 05.04.2022
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Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России
Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России - РИА Новости, 05.04.2022
Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России
Посол Украины в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:28
2022-04-05T07:29
в мире
украина
венгрия
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Посол Украины в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.По его словам, хотя оппозиция отрицает факт переговоров, не верить венгерскому руководству оснований нет.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране. На выборах, прошедших в воскресенье, победу одержал правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана.
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в мире, украина, венгрия
07:28 05.04.2022 (обновлено: 07:29 05.04.2022)
 
Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил посол России

Посол Станиславов: Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии с оппозицией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Посол Украины в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
"Венгерской стороне... известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром (иностранных дел Украины) Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией", - сказал Станиславов.
По его словам, хотя оппозиция отрицает факт переговоров, не верить венгерскому руководству оснований нет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране. На выборах, прошедших в воскресенье, победу одержал правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана.
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