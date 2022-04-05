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Зеленский заявил, что Орбану придется выбирать между Россией и миром - РИА Новости, 05.04.2022
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Зеленский заявил, что Орбану придется выбирать между Россией и миром
Зеленский заявил, что Орбану придется выбирать между Россией и миром - РИА Новости, 05.04.2022
Зеленский заявил, что Орбану придется выбирать между Россией и миром
Владимир Зеленский заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:20
2022-04-05T12:20
владимир путин
россия
венгрия
будапешт
нато
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром.Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер Венгрии в ответ заявил, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Также Орбан заявлял, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок."Он выиграл на (прошедших 3 апреля парламентских - ред.) выборах... Народ выбрал, он премьер-министр. Мне кажется, что это его не защитит от того, что в данной ситуации ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он может говорить, что он выбирает Венгрию, но Венгрия - часть другого мира, они в ЕС... Мы точно понимаем, что это европейское государство. Он может продолжать заигрывать (с Россией - ред.), ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет", - сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам.Вместе с тем больших проблем со стороны Венгрии Зеленский не предвидит: Будапешт хоть и будет блокировать вступление Украины в НАТО, в этом вопросе от него зависит не все.Он добавил, что хотел выстроить отношения с Орбаном, но премьер Венгрии, по мнению Зеленского, боится этого из-за влияния РФ."Я хотел с ним найти отношения, я сам звонил, несколько раз, я приглашал его на встречу, я ему предлагал встречу у него... Он боялся еще до выборов... Он может снова обидеться и сказать: "я никого и ничего не боюсь"... Он боится влияния РФ на его государство, это влияние есть. Другой вопрос - нравится ему это влияние или не нравится... Тем менее, народ в Будапеште выходил на площади, мы видели десятки тысяч людей... Союзника у нас официального в Будапеште и не было", - добавил Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/polsha-1780294045.html
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владимир путин, россия, венгрия, будапешт, нато, в мире, украина, владимир зеленский, виктор орбан
12:20 05.04.2022
 
Зеленский заявил, что Орбану придется выбирать между Россией и миром

Президент Украины Зеленский: Орбану придется выбирать между Россией и остальным миром

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром.
Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер Венгрии в ответ заявил, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне. Также Орбан заявлял, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок.
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"Он выиграл на (прошедших 3 апреля парламентских - ред.) выборах... Народ выбрал, он премьер-министр. Мне кажется, что это его не защитит от того, что в данной ситуации ему придется выбирать между Россией и остальным миром. Он может говорить, что он выбирает Венгрию, но Венгрия - часть другого мира, они в ЕС... Мы точно понимаем, что это европейское государство. Он может продолжать заигрывать (с Россией - ред.), ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет", - сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам.
Вместе с тем больших проблем со стороны Венгрии Зеленский не предвидит: Будапешт хоть и будет блокировать вступление Украины в НАТО, в этом вопросе от него зависит не все.
Он добавил, что хотел выстроить отношения с Орбаном, но премьер Венгрии, по мнению Зеленского, боится этого из-за влияния РФ.
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"Я хотел с ним найти отношения, я сам звонил, несколько раз, я приглашал его на встречу, я ему предлагал встречу у него... Он боялся еще до выборов... Он может снова обидеться и сказать: "я никого и ничего не боюсь"... Он боится влияния РФ на его государство, это влияние есть. Другой вопрос - нравится ему это влияние или не нравится... Тем менее, народ в Будапеште выходил на площади, мы видели десятки тысяч людей... Союзника у нас официального в Будапеште и не было", - добавил Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Владимир ПутинРоссияВенгрияБудапештНАТОВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Орбан
 
 
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