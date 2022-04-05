https://ria.ru/20220405/vuchich-1781901064.html

Посол в Белграде связал победу Вучича с его позицией по России

Посол в Белграде связал победу Вучича с его позицией по России - РИА Новости, 05.04.2022

Посол в Белграде связал победу Вучича с его позицией по России

Победа Александра Вучича на выборах во многом обусловлена его позицией по развитию отношений с Россией, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:00

2022-04-05T15:00

2022-04-05T15:05

в мире

россия

сербия

александр вучич

александр боцан-харченко

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Победа Александра Вучича на выборах во многом обусловлена его позицией по развитию отношений с Россией, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Вот эта победа Александра Вучича и его партии, действительно победа сокрушительная, она во многом действительно обусловлена принципиальной позицией, последовательной на развитие отношений с Россией", - заявил он в эфире канала "Россия 24".По его словам, эта позиция ориентирована на национальные интересы Сербии. "Он отверг присоединение к антироссийским санкциям и многие другие шаги, которые под давлением навязывались Западом", - добавил Боцан-Харченко.В воскресенье в Сербии прошли президентские и внеочередные парламентские выборы. По официальным данным избирательной комиссии страны, опубликованным в понедельник, на основании подсчета более 90% голосов действующий глава государства Александр Вучич одержал победу в первом туре с результатом 59,55%. Вучич, которому 52 года, с 2014 года занимал пост премьер-министра Сербии, в 2017 году стал президентом страны. На пресс-конференции из штаба Сербской прогрессивной партии по результатам победы на выборах он заявил, что Сербия останется военно нейтральной страной и будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. Президент РФ Владимир Путин, поздравляя Вучича с победой на выборах, отметил, что итоги голосования подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса, "направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики".

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко