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Потери ВСУ за сутки составили 20 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/vsu-1781833863.html
Потери ВСУ за сутки составили 20 человек, заявили в ЛНР
Потери ВСУ за сутки составили 20 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2022
Потери ВСУ за сутки составили 20 человек, заявили в ЛНР
Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 20 человек и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:35
2022-04-05T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 20 человек и технику."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; два бронетранспортера; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ЛНР 41 снаряд из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также минометов калибра 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
10:35 05.04.2022
 
Потери ВСУ за сутки составили 20 человек, заявили в ЛНР

ЛНР: ВСУ потеряли 20 человек за сутки при столкновениях с подразделениями республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в Луганске
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 20 человек и технику.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; два бронетранспортера; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным ведомства, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ЛНР 41 снаряд из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также минометов калибра 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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