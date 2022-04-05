https://ria.ru/20220405/vstrecha-1781889095.html

В Кремле допускают возможность встречи Путина и Зеленского

В Кремле допускают возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 05.04.2022

В Кремле допускают возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что для... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:13

2022-04-05T14:13

2022-04-05T15:02

в мире

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа."Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781877397.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский