Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/vostochnyy-1781867675.html
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 05.04.2022
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:49
2022-04-05T12:58
циолковский (наукоград)
амурская область
роскосмос
владимир путин
россия
госдума рф
политика
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738851520_0:211:2424:1575_1920x0_80_0_0_781a8ec6980163a13146af058fd5f125.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома Восточный, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ направлен "на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений".Законопроект предусматривает возможность привлечения госкорпорацией "Роскосмос" и ее организациями белорусских граждан и организаций для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
https://realty.ria.ru/20220125/rogozin-1769451524.html
https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html
циолковский (наукоград)
амурская область
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738851520_198:0:2298:1575_1920x0_80_0_0_2896f0d7578d8c946af21be8079adb72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
циолковский (наукоград), амурская область, роскосмос, владимир путин, россия, госдума рф, политика, белоруссия, восточный (космодром)
12:49 05.04.2022 (обновлено: 12:58 05.04.2022)
 
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного

Путин внес в Госдуму проект о привлечении белорусов к реконструкции космодрома Восточный

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
РН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома Восточный, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен "на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 15:35
Рогозин заявил, что стройка Восточного не закончится никогда
Законопроект предусматривает возможность привлечения госкорпорацией "Роскосмос" и ее организациями белорусских граждан и организаций для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б с космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на Восточном - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 23:28
"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
 
Циолковский (наукоград)Амурская областьРоскосмосВладимир ПутинРоссияГосдума РФПолитикаБелоруссияВосточный (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала