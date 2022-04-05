12:49 05.04.2022 (обновлено: 12:58 05.04.2022)
Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Путин внес в Госдуму проект о привлечении белорусов к реконструкции космодрома Восточный
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома Восточный, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен "на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений".
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Законопроект предусматривает возможность привлечения госкорпорацией "Роскосмос" и ее организациями белорусских граждан и организаций для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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