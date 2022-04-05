https://ria.ru/20220405/vostochnyy-1781867675.html

Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного

Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 05.04.2022

Путин внес в ГД проект о привлечении белорусов к реконструкции Восточного

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:49

2022-04-05T12:49

2022-04-05T12:58

циолковский (наукоград)

амурская область

роскосмос

владимир путин

россия

госдума рф

политика

белоруссия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома Восточный, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ направлен "на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений".Законопроект предусматривает возможность привлечения госкорпорацией "Роскосмос" и ее организациями белорусских граждан и организаций для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

https://realty.ria.ru/20220125/rogozin-1769451524.html

https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html

циолковский (наукоград)

амурская область

россия

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

циолковский (наукоград), амурская область, роскосмос, владимир путин, россия, госдума рф, политика, белоруссия, восточный (космодром)