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Можно ли в Рамадан пить воду во время работы?

Можно ли в Рамадан пить воду во время работы? - РИА Новости, 05.04.2022

Можно ли в Рамадан пить воду во время работы?

- Можно ли мусульманину в Рамадан в течение дня хотя бы воду пить, если человек занят на ответственной работе, связанной с повышенной опасностью, например,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:23

2022-04-05T14:23

2022-04-05T14:29

религия

республика татарстан (татарстан)

рамадан

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- Можно ли мусульманину в Рамадан в течение дня хотя бы воду пить, если человек занят на ответственной работе, связанной с повышенной опасностью, например, водителем или крановщиком? Марат Магомедов, Красноярск.Отвечает Ахмад Абу Яхья, Шариатский отдел Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ):- Соблюдать пост должен, с точки зрения ислама, любой достигший половой зрелости мусульманин. Однако бывают ситуации, при которых позволяется пост не держать, например, серьезная болезнь или путешествие, а также опасность потерять сознание, когда это может повредить самому человеку или окружающим.Исходя из этого, мусульмане, занятые на ответственной работе, должны поститься, однако если их физическое состояние ухудшается настолько, что их жизнь или здоровье под угрозой, либо жизнь и здоровье людей, которые зависят от постящегося, то ему разрешено прервать пост и восполнить его впоследствии.Однако мы рекомендовали бы людям, чья работа связана с повышенной опасностью, либо брать отпуск в Рамадан, либо наладить режим питания таким образом, чтобы им легче было соблюдать пост. Но в критической ситуации разрешено прибегнуть к послаблению, описанному выше.

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), рамадан