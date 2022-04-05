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Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину - РИА Новости, 05.04.2022
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Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину
Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину - РИА Новости, 05.04.2022
Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину
Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером о его визите на Украину в ближайшее время. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T01:21
2022-04-05T01:21
в мире
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером о его визите на Украину в ближайшее время.По словам Зеленского, он обсудил ситуацию на Украине с рядом европейских политиков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина
01:21 05.04.2022
 
Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину

Зеленский заявил, что договорился с канцлером Австрии Нехаммером о его визите на Украину

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером о его визите на Украину в ближайшее время.
По словам Зеленского, он обсудил ситуацию на Украине с рядом европейских политиков.
"Обсудил сегодня это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с канцлером Австрии Нехаммером. Договорились о его визите на Украину в ближайшее время", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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