https://ria.ru/20220405/vikipediya-1781896176.html

"Википедия" может потерять возможность работать в России, заявил сенатор

"Википедия" может потерять возможность работать в России, заявил сенатор - РИА Новости, 05.04.2022

"Википедия" может потерять возможность работать в России, заявил сенатор

"Википедия" должна выполнять требования Роскомнадзора по удалению недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, или ресурс потеряет возможность... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:38

2022-04-05T14:38

2022-04-05T14:38

технологии

канада

украина

россия

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Википедия" должна выполнять требования Роскомнадзора по удалению недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине, или ресурс потеряет возможность работать на территории России, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Ранее Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине, после того, как это было не сделано, ведомство напомнило о возможности штрафа до 4 миллионов рублей."Закон един для всех, кто работает на территории России, и никакие объяснения про источники не могут быть оправданием нарушения требований закона", - заявил Башкин.Он отметил, что материалы на Wikipedia создают зачастую "граждане Канады, Австралии, находящиеся за тысячи километров от происходящего", тогда как мнения корреспондентов RT, ведущих свои репортажи с места событий, блокируются."Так что "Википедии" надо или с уважением относиться к российским законам и выполнять их, или они должны прекращать в России работу", - сказал Башкин.

https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, канада, украина, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр