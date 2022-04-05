10:30 05.04.2022 (обновлено: 11:35 05.04.2022)
Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом за фейки о спецоперации
РКН пригрозил "Википедии" штрафом до четырех миллионов рублей за фейки о спецоперации
Клавиатура. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации на Украине.
"Согласно российскому законодательству, владельцу интернет-ресурса, не удалившему по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит административная ответственность — штраф до четырех миллионов рублей для юридических лиц", — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что авторы размещенных на сайте статей "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией". В опубликованных на ресурсе материалах, по мнению РКН, продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.
Ранее Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.