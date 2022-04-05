https://ria.ru/20220405/vikipediya-1781832728.html

Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом за фейки о спецоперации

Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом за фейки о спецоперации - РИА Новости, 05.04.2022

Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом за фейки о спецоперации

Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:30

2022-04-05T10:30

2022-04-05T11:35

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации на Украине.Ведомство отметило, что авторы размещенных на сайте статей "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией". В опубликованных на ресурсе материалах, по мнению РКН, продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.Ранее Роскомнадзор направил "Википедии" уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике военной спецоперации на Украине.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220405/kholod-1781831235.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)