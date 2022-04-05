https://ria.ru/20220405/veter-1781972876.html
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.04.2022
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге до полудня среды из-за сильного ветра, сообщила... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:05
2022-04-05T20:05
2022-04-05T20:05
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общество
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге до полудня среды из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее "желтый" уровень опасности был объявлен с 22.00 мск 4 апреля до 22.00 мск 5 апреля в связи с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду."По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 6 апреля на территории Санкт-Петербурга продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.Городские власти просят пешеходов соблюдать осторожность, а водителей – воздержаться от поездок по мере возможности.
https://ria.ru/20220405/pogoda-1781884673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, погода, санкт-петербург
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра