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В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.04.2022
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В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.04.2022
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге до полудня среды из-за сильного ветра, сообщила... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:05
2022-04-05T20:05
россия
общество
погода
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге до полудня среды из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее "желтый" уровень опасности был объявлен с 22.00 мск 4 апреля до 22.00 мск 5 апреля в связи с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду."По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 6 апреля на территории Санкт-Петербурга продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.Городские власти просят пешеходов соблюдать осторожность, а водителей – воздержаться от поездок по мере возможности.
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россия, общество, погода, санкт-петербург
20:05 05.04.2022
 
В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, продлен в Санкт-Петербурге до полудня среды из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Ранее "желтый" уровень опасности был объявлен с 22.00 мск 4 апреля до 22.00 мск 5 апреля в связи с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду.
"По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 6 апреля на территории Санкт-Петербурга продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.
Городские власти просят пешеходов соблюдать осторожность, а водителей – воздержаться от поездок по мере возможности.
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