https://ria.ru/20220405/urugvay-1781888046.html

Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем

Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 05.04.2022

Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем

Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:10

2022-04-05T14:10

2022-04-05T14:10

общество

дмитрий новиков

москва

уругвай

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госдума рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем."Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", - отметил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков."Соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение", - уточняется в пояснительных материалах к соглашению.Документ был подписан в Москве 22 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210811/urugvay-1745297662.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий новиков, москва, уругвай, россия, госдума рф