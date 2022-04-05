https://ria.ru/20220405/urugvay-1781888046.html
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 05.04.2022
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем
Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:10
2022-04-05T14:10
2022-04-05T14:10
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дмитрий новиков
москва
уругвай
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем."Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", - отметил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков."Соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение", - уточняется в пояснительных материалах к соглашению.Документ был подписан в Москве 22 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210811/urugvay-1745297662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий новиков, москва, уругвай, россия, госдума рф
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем
Госдума ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем