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Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 05.04.2022
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Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 05.04.2022
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем
Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:10
2022-04-05T14:10
общество
дмитрий новиков
москва
уругвай
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем."Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", - отметил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков."Соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение", - уточняется в пояснительных материалах к соглашению.Документ был подписан в Москве 22 сентября 2021 года.
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общество, дмитрий новиков, москва, уругвай, россия, госдума рф
14:10 05.04.2022
 
Госдума ратифицировала соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем

Госдума ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение о социальном обеспечении между Россией и Уругваем.
"Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", - отметил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
"Соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение", - уточняется в пояснительных материалах к соглашению.
Документ был подписан в Москве 22 сентября 2021 года.
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