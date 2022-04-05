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Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом - РИА Новости, 05.04.2022
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Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом - РИА Новости, 05.04.2022
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:29
2022-04-05T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
харьковская область
чугуев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники", - сказал Конашенков.
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украина
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в мире, украина, харьковская область, чугуев, россия, ситуация в днр и лнр
20:29 05.04.2022
 
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом

Россия высокоточным ударом уничтожила командный пункт теробороны под Харьковом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники", - сказал Конашенков.
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