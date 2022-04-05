https://ria.ru/20220405/ukraina-1781975919.html
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом - РИА Новости, 05.04.2022
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:29
2022-04-05T20:29
2022-04-05T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
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чугуев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, чугуев, россия, ситуация в днр и лнр
Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом
Россия высокоточным ударом уничтожила командный пункт теробороны под Харьковом