https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974359.html

Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО

Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО - РИА Новости, 05.04.2022

Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО

Националистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск РФ... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:17

2022-04-05T20:17

2022-04-05T20:27

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Националистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск РФ и ДНР, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он напомнил, что ранее Россия неоднократно доводила киевскому режиму предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских войск из Мариуполя. Во вторник с 06:00 им снова предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти на подконтрольную киевскому режиму территорию."Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой народной республики", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html

россия

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь