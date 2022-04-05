https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974359.html
Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО
Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО - РИА Новости, 05.04.2022
Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО
Националистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск РФ... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:17
2022-04-05T20:17
2022-04-05T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Националистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск РФ и ДНР, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он напомнил, что ранее Россия неоднократно доводила киевскому режиму предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских войск из Мариуполя. Во вторник с 06:00 им снова предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти на подконтрольную киевскому режиму территорию."Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооружённых сил и Донецкой народной республики", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь
20:17 05.04.2022 (обновлено: 20:27 05.04.2022)
Киев не заинтересован в сохранении жизней военнослужащих, заявили в МО
Минобороны: Мариуполь будет освобожден силами Вооруженных Сил России и ДНР