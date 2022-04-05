https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974027.html

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы - РИА Новости, 05.04.2022

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы

Пентагон считает, что конфликт на Украине окажется продолжительным и может растянуться на годы, заявил во вторник председатель объединенного комитета... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:16

2022-04-05T20:16

2022-04-05T20:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

сша

марк милли

санкции в отношении россии

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Пентагон считает, что конфликт на Украине окажется продолжительным и может растянуться на годы, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность, по крайней мере, будет измеряться годами. Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно", - сказал Милли в ходе бюджетных слушаний в палате представителей. По его словам, речь идет о затяжном конфликте России и Украины, в который США, а также союзники и партнеры по НАТО "будут вовлечены в течение достаточно долгого времени".Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, согласно оценкам Вашингтона, "следующая фаза украинского конфликта может измеряться месяцами и дольше".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984126.html

https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781889797.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, марк милли, санкции в отношении россии, нато, ситуация в днр и лнр