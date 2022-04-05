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В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974027.html
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы - РИА Новости, 05.04.2022
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы
Пентагон считает, что конфликт на Украине окажется продолжительным и может растянуться на годы, заявил во вторник председатель объединенного комитета... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:16
2022-04-05T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
марк милли
санкции в отношении россии
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Пентагон считает, что конфликт на Украине окажется продолжительным и может растянуться на годы, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность, по крайней мере, будет измеряться годами. Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно", - сказал Милли в ходе бюджетных слушаний в палате представителей. По его словам, речь идет о затяжном конфликте России и Украины, в который США, а также союзники и партнеры по НАТО "будут вовлечены в течение достаточно долгого времени".Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, согласно оценкам Вашингтона, "следующая фаза украинского конфликта может измеряться месяцами и дольше".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984126.html
https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781889797.html
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в мире, россия, сша, марк милли, санкции в отношении россии, нато, ситуация в днр и лнр
20:16 05.04.2022
 
В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится годы

Глава Комитета начштабов США Милли считает, что конфликт на Украине продлится годы

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Пентагон считает, что конфликт на Украине окажется продолжительным и может растянуться на годы, заявил во вторник председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность, по крайней мере, будет измеряться годами. Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно", - сказал Милли в ходе бюджетных слушаний в палате представителей. По его словам, речь идет о затяжном конфликте России и Украины, в который США, а также союзники и партнеры по НАТО "будут вовлечены в течение достаточно долгого времени".
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Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, согласно оценкам Вашингтона, "следующая фаза украинского конфликта может измеряться месяцами и дольше".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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