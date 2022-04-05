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Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781959538.html
Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине
Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине
У России есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:40
2022-04-05T19:54
обострение ситуации в днр и лнр
василий небензя
в мире
оон
совет безопасности оон
россия
вооруженные силы украины
украина
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ООН, 5 апр - РИА Новости. У России есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят бал. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич... Вы просто предпочли не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, обращаясь к Владимиру Зеленскому, который ранее выступил на заседании по видеосвязи."Ваши неонацисты и радикалы отличаются жестокостью по отношению к мирному населению, которое они используют в качестве живого щита... У нас есть сотни, если не тысячи, видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов", - отметил Небензя. После этого он зачитал несколько историй людей.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220403/gumpomosch-1781505211.html
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василий небензя, в мире, оон, совет безопасности оон, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
18:40 05.04.2022 (обновлено: 19:54 05.04.2022)
 
Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине

Постпред при ООН Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр - РИА Новости. У России есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят бал. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич... Вы просто предпочли не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, обращаясь к Владимиру Зеленскому, который ранее выступил на заседании по видеосвязи.
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"Ваши неонацисты и радикалы отличаются жестокостью по отношению к мирному населению, которое они используют в качестве живого щита... У нас есть сотни, если не тысячи, видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов", - отметил Небензя. После этого он зачитал несколько историй людей.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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