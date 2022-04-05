18:40 05.04.2022 (обновлено: 19:54 05.04.2022)
Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине
Постпред при ООН Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 5 апр - РИА Новости. У России есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят бал. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич... Вы просто предпочли не замечать украинских неонацистов, делая вид, что их попросту нет", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, обращаясь к Владимиру Зеленскому, который ранее выступил на заседании по видеосвязи.
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"Ваши неонацисты и радикалы отличаются жестокостью по отношению к мирному населению, которое они используют в качестве живого щита... У нас есть сотни, если не тысячи, видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов", - отметил Небензя. После этого он зачитал несколько историй людей.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.