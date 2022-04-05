https://ria.ru/20220405/ukraina-1781947299.html

Замгенсека ООН обсудит предложения по прекращению огня на Украине

Замгенсека ООН обсудит предложения по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Замгенсека ООН обсудит предложения по прекращению огня на Украине

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил на заседании СБ ООН, что планирует в среду обсудить с властями Украины перспективы достижения... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:41

2022-04-05T17:41

2022-04-05T17:49

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил на заседании СБ ООН, что планирует в среду обсудить с властями Украины перспективы достижения гуманитарного прекращения огня с целью вывода мирных граждан и доставки помощи."Завтра я надеюсь поехать на Украину, чтобы провести обсуждения с высокопоставленными представителями украинского правительства по этим же вопросам (перспектив достижения гуманитарного прекращения огня – ред.) и воочию увидеть гуманитарную помощь", - сказал Гриффитс. Ранее он посетил Москву и обсудил эти вопросы в МИД и Минобороны РФ."В ходе своих встреч я также обсуждал гуманитарные конвои... Я обрисовал возможности для развития этого сотрудничества и поделился конкретными предложениями по достижению взаимно согласованного моратория на военные действия для обеспечения эвакуации гражданских лиц и безопасного прохождения гуманитарной помощи", - сказал Гриффитс на заседании СБ ООН."Мои коллеги получили эти предложения и заверили меня в своем намерении тщательно изучить эти идеи. Мы договорились оставаться в тесном контакте. Я уходил с этих встреч с уверенностью, что нам предстоит долгий путь, но его надо пройти, и мы его пройдем", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/nebenzya-1781794918.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780579966.html

https://ria.ru/20220228/oon-1775646820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр