16:59 05.04.2022 (обновлено: 17:26 05.04.2022)
Блогер Шарий разместил видео, как украинские силовики избивают гражданских
Блогер Шарий опубликовал два видео, на которых украинские силовики избивают мирных жителей
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал две видеозаписи, на которых, предположительно, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) избивают мирных жителей.
На одном из видео, опубликованных в Telegram-канале Шария, силовики силой вытаскивают людей из автомобиля с номерами Днепропетровской области и, уложив на землю, бьют ногами по голове. "Уважаешь военных?" - спрашивают люди в форме, названные сотрудниками СБУ, у окровавленного человека.
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива осудил происходящее на видео. "Они воруют людей, калечат, убивают, запугивая и держа в страхе население страны... Задача у них одна: уничтожать всех тех, кто говорит о мире и восстановлений взаимоотношений с Россией - геноцид русскоговорящего населения", - написал Кива в Telegram-канале.
Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.