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Блогер Шарий разместил видео, как украинские силовики избивают гражданских - РИА Новости, 05.04.2022
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Блогер Шарий разместил видео, как украинские силовики избивают гражданских
Блогер Шарий разместил видео, как украинские силовики избивают гражданских - РИА Новости, 05.04.2022
Блогер Шарий разместил видео, как украинские силовики избивают гражданских
Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал две видеозаписи, на которых, предположительно, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) избивают мирных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:59
2022-04-05T17:26
в мире
владимир путин
илья кива
анатолий шарий
днепропетровская область
россия
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал две видеозаписи, на которых, предположительно, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) избивают мирных жителей.На одном из видео, опубликованных в Telegram-канале Шария, силовики силой вытаскивают людей из автомобиля с номерами Днепропетровской области и, уложив на землю, бьют ногами по голове. "Уважаешь военных?" - спрашивают люди в форме, названные сотрудниками СБУ, у окровавленного человека.Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива осудил происходящее на видео. "Они воруют людей, калечат, убивают, запугивая и держа в страхе население страны... Задача у них одна: уничтожать всех тех, кто говорит о мире и восстановлений взаимоотношений с Россией - геноцид русскоговорящего населения", - написал Кива в Telegram-канале.Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, илья кива, анатолий шарий, днепропетровская область, россия, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
16:59 05.04.2022 (обновлено: 17:26 05.04.2022)
 
Блогер Шарий разместил видео, как украинские силовики избивают гражданских

Блогер Шарий опубликовал два видео, на которых украинские силовики избивают мирных жителей

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал две видеозаписи, на которых, предположительно, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) избивают мирных жителей.
На одном из видео, опубликованных в Telegram-канале Шария, силовики силой вытаскивают людей из автомобиля с номерами Днепропетровской области и, уложив на землю, бьют ногами по голове. "Уважаешь военных?" - спрашивают люди в форме, названные сотрудниками СБУ, у окровавленного человека.
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива осудил происходящее на видео. "Они воруют людей, калечат, убивают, запугивая и держа в страхе население страны... Задача у них одна: уничтожать всех тех, кто говорит о мире и восстановлений взаимоотношений с Россией - геноцид русскоговорящего населения", - написал Кива в Telegram-канале.
Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 18:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине избивают людей, подозреваемых в связях с Россией, сообщили в ООН
 
В миреВладимир ПутинИлья КиваАнатолий ШарийДнепропетровская областьРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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