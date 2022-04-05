https://ria.ru/20220405/ukraina-1781888563.html

Британцы повелись на украинские "хотелки" и были опозорены

"Дно пробито": болгары высмеяли попытки Запада во всем угодить украинцам - РИА Новости, 05.04.2022

Британцы повелись на украинские "хотелки" и были опозорены

Читатели болгарского издания Dnes выразили недоумение из-за скандала с переименованием картины "Русские танцовщицы" французского импрессиониста Эдгара Дега в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:12

2022-04-05T14:12

2022-04-05T15:17

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dnes выразили недоумение из-за скандала с переименованием картины "Русские танцовщицы" французского импрессиониста Эдгара Дега в "украинских".Как уточняет СМИ, многие пользователи Сети принялись оставлять комментарии о том, что у изображенных на холсте девушек в волосы вплетены ленты синего и желтого цветов: это якобы свидетельствует об их национальной принадлежности.Болгарские читатели высмеяли подобные проявления патриотизма, а британцев обвинили в потакании прихотям украинцев."1899 год и Украина. Англосаксы гениальны, как всегда, браво!" — отметил Dell."А Дега спрашивали, он согласен?" — сыронизировал другой комментатор."Земля в целом синяя, а солнце — желтое. Пусть Солнечная система станет украинской. Нептун тоже синий, хотя есть немного желтого — наверняка это тоже как-то связано с Украиной", — пошутил пользователь с ником мЪкедонци."Если бы Дега был жив, он бы судился с этими идиотами", — считает Мак."Желто-синие ленты? Швеция до сих пор молчит?" — задался вопросом Corg."Дно пробито. Живое доказательство, что это закат нашей цивилизации", — подытожили читатели.Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", об этом стало известно из данных на сайте музея. По словам представителя учреждения, цитируемого Guardian, "название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации". Поэтому сотрудники галереи "сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220404/kartina-1781632057.html

https://ria.ru/20220317/nazvanie-1778667859.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

эдгар дега, швеция, лондон, украина, болгария, россия, общество