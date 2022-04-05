https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839795.html
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций - РИА Новости, 05.04.2022
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций
Российские военные высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожили Центр подготовки Сил специальных операций Украины в районе города Очаков. Об этом... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:01
2022-04-05T11:01
2022-04-05T20:06
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781863151_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3bd3ae8f2b764095f7a1fc8647935412.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожили Центр подготовки Сил специальных операций Украины в районе города Очаков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По данным ведомства, центр использовали в том числе для размещения иностранных наемников.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/khranilischa-1781838833.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры удара "Калибрами" по Центру подготовки украинских сил спецопераций в Очакове
Минобороны России публикует кадры удара "Калибрами" с борта малого ракетного корабля по Центру подготовки украинских сил специальных операций в Очакове
2022-04-05T11:01
true
PT1M10S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781863151_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bbf81a4a7a2853545ecac0dfc97dd9ef.jpg
Минобороны РФ об уничтожении Центра подготовки украинских военных
Высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций в районе Очакова, центр использовался в том числе для размещения иностранных наемников, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников", - сказал он.
2022-04-05T11:01
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
11:01 05.04.2022 (обновлено: 20:06 05.04.2022)
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций
Минобороны: ВС России уничтожили центр подготовки украинских сил в районе города Очаков