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Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839795.html
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций - РИА Новости, 05.04.2022
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций
Российские военные высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожили Центр подготовки Сил специальных операций Украины в районе города Очаков. Об этом... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:01
2022-04-05T20:06
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожили Центр подготовки Сил специальных операций Украины в районе города Очаков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По данным ведомства, центр использовали в том числе для размещения иностранных наемников.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Кадры удара "Калибрами" по Центру подготовки украинских сил спецопераций в Очакове
Минобороны России публикует кадры удара "Калибрами" с борта малого ракетного корабля по Центру подготовки украинских сил специальных операций в Очакове
2022-04-05T11:01
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Минобороны РФ об уничтожении Центра подготовки украинских военных
Высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций в районе Очакова, центр использовался в том числе для размещения иностранных наемников, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников", - сказал он.
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в мире, украина
11:01 05.04.2022 (обновлено: 20:06 05.04.2022)
 
Российские войска уничтожили центр подготовки украинских сил спецопераций

Минобороны: ВС России уничтожили центр подготовки украинских сил в районе города Очаков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием большой дальности с моря уничтожили Центр подготовки Сил специальных операций Украины в районе города Очаков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным ведомства, центр использовали в том числе для размещения иностранных наемников.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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