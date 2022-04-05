https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html

ВСУ подготовили новые фейки с "убитыми жителями", заявило Минобороны

ВСУ подготовили новые фейки с "убитыми жителями", заявило Минобороны - РИА Новости, 05.04.2022

ВСУ подготовили новые фейки с "убитыми жителями", заявило Минобороны

Украинские военные организовали новые провокации, чтобы обвинить российских военнослужащих в насилии над мирными жителями, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:59

2022-04-05T10:59

2022-04-05T12:07

в мире

украина

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украинские военные организовали новые провокации, чтобы обвинить российских военнослужащих в насилии над мирными жителями, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", — сказал генерал-майор на брифинге.Он добавил, что украинские силовики организовали подобные мероприятия в Сумах, Конотопе и других городах.В минувшее воскресенье в Минобороны назвали постановкой и провокацией опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в городе Буче под Киевом. В ведомстве подчеркнули, что за все время, пока этот населенный пункт находился под контролем российской армии, ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, а все "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и представители украинских телеканалов. Кроме того, мэр Анатолий Федорук 31 марта записал видеообращение, в котором подтвердил, что российских солдат в Буче нет, но не упомянул о расстрелянных горожанах. Все жители имели возможность свободно покинуть город в северном направлении, выезды никто не блокировал, подчеркнули в Минобороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/peremeschenie-1781829902.html

https://ria.ru/20220405/eskalatsiya-1781825227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/bucha-1781838589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина