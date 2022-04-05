https://ria.ru/20220405/ukraina-1781837647.html
Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине
Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине - РИА Новости, 05.04.2022
Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине
Российские войска за минувшую ночь поразили 134 объекта украинских войск, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:55
2022-04-05T10:55
2022-04-05T11:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские войска за минувшую ночь поразили 134 объекта украинских войск, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины", - сказал он.Среди них восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4ae09267c00c92714a60e524a5c6b659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, игорь конашенков
10:55 05.04.2022 (обновлено: 11:01 05.04.2022)
Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине
Минобороны: российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине