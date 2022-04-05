https://ria.ru/20220405/ukraina-1781837647.html

Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине

Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Российские военные за ночь уничтожили 134 военных объекта на Украине

Российские войска за минувшую ночь поразили 134 объекта украинских войск, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:55

2022-04-05T10:55

2022-04-05T11:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

игорь конашенков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские войска за минувшую ночь поразили 134 объекта украинских войск, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины", - сказал он.Среди них восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, игорь конашенков