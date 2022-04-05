https://ria.ru/20220405/ukraina-1781825086.html

Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами

Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами - РИА Новости, 05.04.2022

Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами

Украинский военнопленный Александр Борщ рассказал о своем отношении к российским военным и призвал украинских солдат сложить оружие. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:47

2022-04-05T09:47

2022-04-05T09:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

харьков

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Борщ рассказал о своем отношении к российским военным и призвал украинских солдат сложить оружие."Не нужно воевать, лучше сложить оружие. Русские военные, они на самом деле не такие страшные, как их рисуют. Они нормальные ребята, такие же как и мы", - заявил он на видеозаписи, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Борщ сообщил, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html

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харьков

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, харьков, украина