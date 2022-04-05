Рейтинг@Mail.ru
Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781825086.html
Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами
Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами - РИА Новости, 05.04.2022
Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами
Украинский военнопленный Александр Борщ рассказал о своем отношении к российским военным и призвал украинских солдат сложить оружие. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:47
2022-04-05T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
харьков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989490_0:211:3141:1978_1920x0_80_0_0_e8b8dc32b608ddbe95009a407396eb8b.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Борщ рассказал о своем отношении к российским военным и призвал украинских солдат сложить оружие."Не нужно воевать, лучше сложить оружие. Русские военные, они на самом деле не такие страшные, как их рисуют. Они нормальные ребята, такие же как и мы", - заявил он на видеозаписи, которая имеется в распоряжении РИА Новости.Борщ сообщил, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/natsbaty-1781820999.html
россия
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989490_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_e695890f2d45137ce9d0f06eba71ab6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, харьков, украина
09:47 05.04.2022
 
Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами

Украинский солдат заявил, что российские военные — "нормальные ребята, такие же как и мы"

© РИА Новости / Максим БлиновАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Борщ рассказал о своем отношении к российским военным и призвал украинских солдат сложить оружие.
"Не нужно воевать, лучше сложить оружие. Русские военные, они на самом деле не такие страшные, как их рисуют. Они нормальные ребята, такие же как и мы", - заявил он на видеозаписи, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Борщ сообщил, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Издеваются над пленными только нацбаты, заявил украинский солдат
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияХарьковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала