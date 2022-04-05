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Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781820571.html
Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины
Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины - РИА Новости, 05.04.2022
Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что демилитаризация, денацификация и "дешайтанизация" Украины проходит "вполне успешно": уничтожена большая часть техники,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:23
2022-04-05T09:33
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что демилитаризация, денацификация и "дешайтанизация" Украины проходит "вполне успешно": уничтожена большая часть техники, артиллерии и даже "живой силы противника"."В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика. Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.По его сведениям, российскими вооружёнными силами уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и "живой силы противника". По словам главы Чечни, "подобная положительная динамика наблюдается повсюду".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 4 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов Украины (125 из 152), 80% танков и других бронированных машин (1936 из 2416), 61% парка вертолетов (91 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров
09:23 05.04.2022 (обновлено: 09:33 05.04.2022)
 
Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины

Глава Чечни Кадыров заявил об успешной "дешайтанизации" Украины

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что демилитаризация, денацификация и "дешайтанизация" Украины проходит "вполне успешно": уничтожена большая часть техники, артиллерии и даже "живой силы противника".
"В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика. Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
По его сведениям, российскими вооружёнными силами уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и "живой силы противника". По словам главы Чечни, "подобная положительная динамика наблюдается повсюду".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 4 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов Украины (125 из 152), 80% танков и других бронированных машин (1936 из 2416), 61% парка вертолетов (91 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 17:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о подготовке второй группы добровольцев на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРамзан Кадыров
 
 
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