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Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт угля из России - РИА Новости, 05.04.2022
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Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт угля из России
Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт угля из России - РИА Новости, 05.04.2022
Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт угля из России
Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций против России, который состоит из шести элементов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:47
2022-04-05T17:02
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций против России, который состоит из шести элементов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении."Во-первых, мы введем запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год. Второе — это полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ", — сказала она.Третьим пунктом стало предложение запретить российским судам заходить в европейские порты.Четвертое — адресные запреты на экспорт на сумму десять миллиардов евро в областях, в которых "Россия уязвима"."Сюда входят, например, квантовые компьютеры и передовые полупроводники", — уточнила фон дер Ляйен.Пятое — это новые запреты на импорт на сумму 5,5 миллиарда евро "на продукты от древесины до цемента, от морепродуктов до спиртных напитков"."Шестое: мы принимаем ряд очень точечных мер, таких как общий запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах", — сказала она.Предлагается также исключить любую европейскую и национальную финансовую поддержку российским государственным органам. Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить список индивидуальных санкций ЕС.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить государствам — членам Евросоюза.Западные страны усилили давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781887613.html
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экономика, санкции в отношении россии
15:47 05.04.2022 (обновлено: 17:02 05.04.2022)
 
Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт угля из России

ЕК предложила ввести запрет на импорт угля из России на четыре миллиарда евро в год

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций против России, который состоит из шести элементов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.

"Во-первых, мы введем запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год. Второе — это полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ", — сказала она.
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Третьим пунктом стало предложение запретить российским судам заходить в европейские порты.
"Некоторые исключения будут охватывать предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственная и продовольственная продукция, гуманитарная помощь, а также энергия. Кроме того, мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", — продолжила глава ЕК.
Четвертое — адресные запреты на экспорт на сумму десять миллиардов евро в областях, в которых "Россия уязвима".
"Сюда входят, например, квантовые компьютеры и передовые полупроводники", — уточнила фон дер Ляйен.
Пятое — это новые запреты на импорт на сумму 5,5 миллиарда евро "на продукты от древесины до цемента, от морепродуктов до спиртных напитков".
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"Шестое: мы принимаем ряд очень точечных мер, таких как общий запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах", — сказала она.
Предлагается также исключить любую европейскую и национальную финансовую поддержку российским государственным органам. Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить список индивидуальных санкций ЕС.
Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить государствам — членам Евросоюза.
Западные страны усилили давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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