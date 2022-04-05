https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html

Россия пока не будет переходить к лицензированию экспорта удобрений

Россия пока не будет переходить к лицензированию экспорта удобрений - РИА Новости, 05.04.2022

Россия пока не будет переходить к лицензированию экспорта удобрений

Минпромторгу и всему российскому правительству нужно внимательно отслеживать ситуацию со снабжением российских аграриев удобрениями, однако пока Россия не будет РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:39

2022-04-05T17:39

2022-04-05T20:30

экономика

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минпромторгу и всему российскому правительству нужно внимательно отслеживать ситуацию со снабжением российских аграриев удобрениями, однако пока Россия не будет переходить к лицензированию их экспорта, заявил президент России Владимир Путин."Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте, но все-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим через договоры, там, насколько я помню, три составляющих - регионы, производители, сельхозпроизводители, вот пока не будем переходить к лицензированию экспорта (удобрений - ред.)", - сказал он на совещании по АПК.В то же время президент добавил, что предлагает обсудить этот вопрос в рабочем порядке в ближайшее время. "Что касается удобрений, еще раз хочу сказать, предлагаю сегодня ничего не менять и согласиться с предложением Минсельхоза в целом, но предлагаю пообсуждать этот вопрос в рабочем порядке в самое ближайшее время еще раз", - отметил он."Хочу это подчеркнуть, у нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае, надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками там со всеми", - подчеркнул глава государства.Путин отметил, что спрос на российские удобрения сегодня есть, однако потребности российских аграриев должны быть в приоритете. "Это дефицит сегодня, дефицит будут брать, будут. С голоду никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, исходя из, прежде всего, наших собственных интересов", - пояснил президент.Из России до 1 мая 2022 года запрещен вывоз аммиачной селитры. Кроме того, таможенная подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений на 231 тысячу и 466 тысяч тонн соответственно. Квоты действуют до 31 мая 2022 года. В марте глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия готова переориентировать экспорт удобрений в те страны, которые заинтересованы в них. По его словам, поставка удобрений на внешние рынки временно ограничена, так как "корабли европейских перевозчиков не грузят продукцию" России.Минфин США в конце марта внес российские удобрения, в том числе органические, в список жизненно необходимых продуктов, на которые не могут распространяться санкции. Причина - начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России.

https://ria.ru/20220405/agrarii-1781945153.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)