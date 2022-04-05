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В Нижегородской области приговор убийце школьницы заменили на пожизненный - РИА Новости, 05.04.2022
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В Нижегородской области приговор убийце школьницы заменили на пожизненный
В Нижегородской области приговор убийце школьницы заменили на пожизненный - РИА Новости, 05.04.2022
В Нижегородской области приговор убийце школьницы заменили на пожизненный
Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Нижегородской области, ранее осужденному на 24 года колонии особого режима за совершение действий... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:48
2022-04-05T13:48
происшествия
россия
нижегородская область
нижегородский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Нижегородской области, ранее осужденному на 24 года колонии особого режима за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки и ее убийство, сообщает прокуратура региона.В мае 2021 года в лесу возле поселка Большое Козино было найдено тело 12-летней девочки. Вскоре был задержан 49-летний мужчина, который, как было установлено следствием и судом, напал на ребенка в лесополосе, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения.В декабре 2021 года мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней (статья 132 УК РФ) и убийстве малолетней (часть 2 статьи 105 УК РФ). Приговором Нижегородского областного суда ему было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима."Приговор был обжалован прокурором Нижегородской области Андреем Травкиным. В апелляционном представлении надзорного органа был поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде пожизненного лишения свободы. Согласившись с позицией прокуратуры, суд апелляционной инстанции приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220327/shkolnitsa-1780313675.html
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происшествия, россия, нижегородская область, нижегородский областной суд
13:48 05.04.2022
 
В Нижегородской области приговор убийце школьницы заменили на пожизненный

Суд заменил приговор убийце школьницы из Нижегородской области на пожизненный

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Нижегородской области, ранее осужденному на 24 года колонии особого режима за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки и ее убийство, сообщает прокуратура региона.
В мае 2021 года в лесу возле поселка Большое Козино было найдено тело 12-летней девочки. Вскоре был задержан 49-летний мужчина, который, как было установлено следствием и судом, напал на ребенка в лесополосе, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения.
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В декабре 2021 года мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней (статья 132 УК РФ) и убийстве малолетней (часть 2 статьи 105 УК РФ). Приговором Нижегородского областного суда ему было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима.
"Приговор был обжалован прокурором Нижегородской области Андреем Травкиным. В апелляционном представлении надзорного органа был поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде пожизненного лишения свободы. Согласившись с позицией прокуратуры, суд апелляционной инстанции приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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