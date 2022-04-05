В Нижегородской области приговор убийце школьницы заменили на пожизненный
Суд заменил приговор убийце школьницы из Нижегородской области на пожизненный
Судебный молоток
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Апелляционный суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Нижегородской области, ранее осужденному на 24 года колонии особого режима за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки и ее убийство, сообщает прокуратура региона.
В мае 2021 года в лесу возле поселка Большое Козино было найдено тело 12-летней девочки. Вскоре был задержан 49-летний мужчина, который, как было установлено следствием и судом, напал на ребенка в лесополосе, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения.
В декабре 2021 года мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней (статья 132 УК РФ) и убийстве малолетней (часть 2 статьи 105 УК РФ). Приговором Нижегородского областного суда ему было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима.
"Приговор был обжалован прокурором Нижегородской области Андреем Травкиным. В апелляционном представлении надзорного органа был поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде пожизненного лишения свободы. Согласившись с позицией прокуратуры, суд апелляционной инстанции приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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