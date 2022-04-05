https://ria.ru/20220405/turtsiya-1781821864.html
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая - РИА Новости, 05.04.2022
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая
Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:14
2022-04-05T11:14
2022-04-05T11:14
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.Накануне она созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем."Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы", — написала Догузова.В марте все туроператоры приостановили чартеры в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.В начале апреля Догузова говорила, что Ростуризм совместно с туроператорами, Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Она выразила надежду, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной. О запуске в апреле чартеров в Турцию уже объявили "Библио-Глобус" и Pegas Touristik.
https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781724082.html
https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781717964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая
Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.
Накануне она созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
"Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы", — написала Догузова.
В марте все туроператоры приостановили чартеры в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.
В начале апреля Догузова говорила, что Ростуризм совместно с туроператорами, Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Она выразила надежду, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной. О запуске в апреле чартеров в Турцию уже объявили "Библио-Глобус" и Pegas Touristik.