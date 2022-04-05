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Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220405/turtsiya-1781821864.html
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая - РИА Новости, 05.04.2022
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая
Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:14
2022-04-05T11:14
туризм
туризм
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.Накануне она созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем."Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы", — написала Догузова.В марте все туроператоры приостановили чартеры в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.В начале апреля Догузова говорила, что Ростуризм совместно с туроператорами, Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Она выразила надежду, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной. О запуске в апреле чартеров в Турцию уже объявили "Библио-Глобус" и Pegas Touristik.
https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781724082.html
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туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
11:14 05.04.2022
 
Ростуризм собирается восстановить полетные программы в Турцию к началу мая

Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТуристы во время прогулки в городе Кемере в Турции
Туристы во время прогулки в городе Кемере в Турции - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.
Накануне она созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
"Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы", — написала Догузова.
В марте все туроператоры приостановили чартеры в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля.
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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В начале апреля Догузова говорила, что Ростуризм совместно с туроператорами, Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек. Она выразила надежду, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной. О запуске в апреле чартеров в Турцию уже объявили "Библио-Глобус" и Pegas Touristik.
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