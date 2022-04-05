https://ria.ru/20220405/tseny-1781945252.html
Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин
Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2022
Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин
На Западе, включая США, уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:35
2022-04-05T17:35
2022-04-05T17:52
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На Западе, включая США, уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки АПК, заявил президент РФ Владимир Путин."Целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики, я уже говорил об этом во вступительном слове, уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия", - сказал он на совещании по АПК.Путин отметил, что хоть речь и идет о других странах, но России надо также предпринимать меры, "и у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий"."Кроме постоянного мониторинга ситуации, нужно использовать весь арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК. Включая механизмы таможенно-тарифной политики, временное ограничение на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продукции", - сказал президент РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, владимир путин, европа, сша
17:35 05.04.2022 (обновлено: 17:52 05.04.2022)
Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин
Путин: Запад, включая США, уже столкнулся с ростом цен и дефицитом
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На Западе, включая США, уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки АПК, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики, я уже говорил об этом во вступительном слове, уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия", - сказал он на совещании по АПК.
Путин отметил, что хоть речь и идет о других странах, но России
надо также предпринимать меры, "и у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий".
"Кроме постоянного мониторинга ситуации, нужно использовать весь арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК. Включая механизмы таможенно-тарифной политики, временное ограничение на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продукции", - сказал президент РФ.