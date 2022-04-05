https://ria.ru/20220405/tseny-1781945252.html

Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин

Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2022

Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин

На Западе, включая США, уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:35

2022-04-05T17:35

2022-04-05T17:52

в мире

россия

владимир путин

европа

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На Западе, включая США, уже столкнулись с ростом цен и дефицитом продовольствия, России надо мониторить ситуацию и использовать весь инструментарий поддержки АПК, заявил президент РФ Владимир Путин."Целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики, я уже говорил об этом во вступительном слове, уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия", - сказал он на совещании по АПК.Путин отметил, что хоть речь и идет о других странах, но России надо также предпринимать меры, "и у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий"."Кроме постоянного мониторинга ситуации, нужно использовать весь арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК. Включая механизмы таможенно-тарифной политики, временное ограничение на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продукции", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html

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европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин, европа, сша