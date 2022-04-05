https://ria.ru/20220405/tseny-1781919127.html

Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом

Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом - РИА Новости, 05.04.2022

Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом

Низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:04

2022-04-05T16:04

2022-04-05T16:30

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин."Выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и это должно работать в интересах наших граждан", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.

https://ria.ru/20220405/tseny-1781918753.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин