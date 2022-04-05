https://ria.ru/20220405/tseny-1781919127.html
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом - РИА Новости, 05.04.2022
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом
Низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:04
2022-04-05T16:04
2022-04-05T16:30
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Низкие цены на продовольствие являются конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин."Выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и это должно работать в интересах наших граждан", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
https://ria.ru/20220405/tseny-1781918753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
16:04 05.04.2022 (обновлено: 16:30 05.04.2022)
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом России