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Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие
Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:03
2022-04-05T16:26
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин."Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства, такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным видимым результатам для людей и для бизнеса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
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владимир путин, экономика
16:03 05.04.2022 (обновлено: 16:26 05.04.2022)
 
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие

Президент Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продукты питания

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства, такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным видимым результатам для людей и для бизнеса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Покупатели в гипермаркете Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 21:31
Крупные торговые сети отказываются от ограничения наценок на сахар
 
Владимир ПутинЭкономика
 
 
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