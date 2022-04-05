https://ria.ru/20220405/tseny-1781918753.html
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие
Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:03
2022-04-05T16:03
2022-04-05T16:26
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин."Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства, такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным видимым результатам для людей и для бизнеса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика
16:03 05.04.2022 (обновлено: 16:26 05.04.2022)
Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие
Президент Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продукты питания
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства, такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным видимым результатам для людей и для бизнеса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.