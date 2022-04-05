https://ria.ru/20220405/tseny-1781918753.html

Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие

Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие

Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:03

2022-04-05T16:03

2022-04-05T16:26

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778328554_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0a950e3d067c9b08f830c4162d8afef.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Надо защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, сообщил президент России Владимир Путин."Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия. Обращаю внимание правительства, такая работа должна вестись в постоянном режиме, с понятным видимым результатам для людей и для бизнеса", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.

https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика