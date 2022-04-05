https://ria.ru/20220405/tseny-1781840781.html
ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний
ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний - РИА Новости, 05.04.2022
ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских препарата для редких заболеваний, сообщает служба. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:07
2022-04-05T11:07
2022-04-05T11:07
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских препарата для редких заболеваний, сообщает служба."ФАС согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских орфанных препарата. Стоимость российских дженериков ниже цен на оригинальные препараты с таким же международным непатентованным наименованием (МНН). Цена "Пирфенидона" ниже на 25%, а "Элтромбопага" - на 37%", - говорится в сообщении.Уточняется, что орфанные препараты - это фармацевтические средства, разработанные для лечения редких заболеваний. Так, "Пирфенидон" используется для лечения идиопатического легочного фиброза, а "Элтромбопаг" - для лечения определенных состояний, которые приводят к аномально низкому количеству тромбоцитов."Выход на рынок этих лекарств позволит повысить ценовую доступность таких орфанных препаратов для граждан и снизить зависимость от импортных поставок", - заключила антимонопольная служба.
https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781741769.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний
ФАС согласовала отпускные цены на два российских препарата для редких заболеваний
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских препарата для редких заболеваний, сообщает служба.
"ФАС
согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских орфанных препарата. Стоимость российских дженериков ниже цен на оригинальные препараты с таким же международным непатентованным наименованием (МНН). Цена "Пирфенидона" ниже на 25%, а "Элтромбопага" - на 37%", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что орфанные препараты - это фармацевтические средства, разработанные для лечения редких заболеваний. Так, "Пирфенидон" используется для лечения идиопатического легочного фиброза, а "Элтромбопаг" - для лечения определенных состояний, которые приводят к аномально низкому количеству тромбоцитов.
"Выход на рынок этих лекарств позволит повысить ценовую доступность таких орфанных препаратов для граждан и снизить зависимость от импортных поставок", - заключила антимонопольная служба.