https://ria.ru/20220405/tseny-1781840781.html

ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний

ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний - РИА Новости, 05.04.2022

ФАС согласовала отпускные цены на два препарата для редких заболеваний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских препарата для редких заболеваний, сообщает служба. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:07

2022-04-05T11:07

2022-04-05T11:07

здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_0:222:2926:1868_1920x0_80_0_0_4d00938aed1437246dae060fbc9a5dab.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских препарата для редких заболеваний, сообщает служба."ФАС согласовала отпускные цены на два воспроизведенных российских орфанных препарата. Стоимость российских дженериков ниже цен на оригинальные препараты с таким же международным непатентованным наименованием (МНН). Цена "Пирфенидона" ниже на 25%, а "Элтромбопага" - на 37%", - говорится в сообщении.Уточняется, что орфанные препараты - это фармацевтические средства, разработанные для лечения редких заболеваний. Так, "Пирфенидон" используется для лечения идиопатического легочного фиброза, а "Элтромбопаг" - для лечения определенных состояний, которые приводят к аномально низкому количеству тромбоцитов."Выход на рынок этих лекарств позволит повысить ценовую доступность таких орфанных препаратов для граждан и снизить зависимость от импортных поставок", - заключила антимонопольная служба.

https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781741769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия