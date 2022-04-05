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Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма - РИА Новости, 05.04.2022
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Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма - РИА Новости, 05.04.2022
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма
Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:31
2022-04-05T10:31
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства."Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи", - говорится в указе.Владимир Трегиб до этого руководил администрацией Советского района. Предыдущий министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев оставил занимаемую должность в связи с избранием на пост главы администрации Симферополя.
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
10:31 05.04.2022
 
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма

Аксенов назначил Владимира Трегуба новым министром информации и связи Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства.
"Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи", - говорится в указе.
Владимир Трегиб до этого руководил администрацией Советского района. Предыдущий министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев оставил занимаемую должность в связи с избранием на пост главы администрации Симферополя.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Официальная крымская делегация прибыла в Армению
 
ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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