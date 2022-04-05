https://ria.ru/20220405/tregub-1781832928.html
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма - РИА Новости, 05.04.2022
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма
Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:31
2022-04-05T10:31
2022-04-05T10:31
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства."Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи", - говорится в указе.Владимир Трегиб до этого руководил администрацией Советского района. Предыдущий министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев оставил занимаемую должность в связи с избранием на пост главы администрации Симферополя.
https://ria.ru/20220405/delegatsiya-1781822032.html
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма
Аксенов назначил Владимира Трегуба новым министром информации и связи Крыма