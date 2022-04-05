https://ria.ru/20220405/tregub-1781832928.html

Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма

Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма - РИА Новости, 05.04.2022

Аксенов назначил нового министра информации и связи Крыма

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:31

2022-04-05T10:31

2022-04-05T10:31

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Владимир Трегуб, советующий указ главы республики опубликован на сайте правительства."Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи", - говорится в указе.Владимир Трегиб до этого руководил администрацией Советского района. Предыдущий министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев оставил занимаемую должность в связи с избранием на пост главы администрации Симферополя.

https://ria.ru/20220405/delegatsiya-1781822032.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, республика крым, сергей аксенов (политик)