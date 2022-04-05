https://ria.ru/20220405/transport-1781924950.html

ГД приняла в первом чтении проект о поддержке транспортного комплекса

ГД приняла в первом чтении проект о поддержке транспортного комплекса - РИА Новости, 05.04.2022

ГД приняла в первом чтении проект о поддержке транспортного комплекса

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства по поддержке транспортного комплекса, по которому в том числе предлагается многократное использование РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:21

2022-04-05T16:21

2022-04-05T16:48

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства по поддержке транспортного комплекса, по которому в том числе предлагается многократное использование иностранных контейнеров на железной дороге, а также введение мер, которые позволят лизинговым компаниям избежать ареста морских и речных судов за рубежом.Правительство РФ ранее внесло в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части транспортного комплекса. Среди мер, предлагаемых правительством - обеспечение российского рынка перевозок достаточным количеством контейнеров."Мерой, направленной на обеспечение потребного количества контейнеров при внутрироссийских перевозках, является снятие ограничений, связанных с использованием иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию Российской Федерации", - говорится в пояснительных материалах к документу.В настоящее время контейнеры, ввезенные на территорию России по железной дороге, для внутренних перевозок по территории РФ могут однократно использоваться в пределах срока временного ввоза.Российские лизинговые компании смогут избежать ареста морских и речных судов за рубежом при наделении правительства РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга такой техники, следует из проекта федерального закона.Также инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов типа "река-море", что позволит избежать рисков ареста судов за рубежом.На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов, около сотни, построены на российских верфях при участии лизинговых компаний РФ, отмечается в пояснительных документах."Лизингодатели, связанные с государством, включаются в санкционные списки западных стран. В соответствии с законодательством формально лизингодатель является собственником судна и судно может быть подвергнуто задержанию (аресту) в иностранном порту. Такие случаи уже имеют место. Арест судов грозит большими потерями как для лизинговых компаний, так для судовладельцев", - также отмечается в пояснительной записке.Инициативой предлагается также наделить правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания."Не изменяя собственно финансовой инструмент лизинга, принятие проекта федерального закона позволит избежать рисков ареста судов за рубежом по признакам формальной собственности", - говорится в законопроекте.Проектом также предполагается исключение избыточного требования о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок, подобное требование установлено типовыми контрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, также отмечается в пояснительных документах.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781902003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781887613.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф