https://ria.ru/20220405/tor-1781818736.html

Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"

Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар" - РИА Новости, 05.04.2022

Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"

Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:10

2022-04-05T09:10

2022-04-05T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

тор (зенитный ракетный комплекс)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор"."Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар", - делится командир расчета ЗРК "Тор" Сергей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html

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украина

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ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник "Байрактар". Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор". "Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар", - делится командир расчета ЗРК "Тор" Сергей. 2022-04-05T09:10 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, тор (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф)