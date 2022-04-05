https://ria.ru/20220405/tor-1781818736.html
Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"
Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар" - РИА Новости, 05.04.2022
Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"
Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:10
2022-04-05T09:10
2022-04-05T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
тор (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781827490_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_902ceea2fd1f3fefde2d3fe96236d71c.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор"."Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар", - делится командир расчета ЗРК "Тор" Сергей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781827490_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ede526241ba62f16134b05fd47e49c7.jpg
ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник "Байрактар". Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ распространило видео с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" расчетом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор". "Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар", - делится командир расчета ЗРК "Тор" Сергей.
2022-04-05T09:10
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, тор (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф)
09:10 05.04.2022 (обновлено: 10:04 05.04.2022)
Минобороны показало работу ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"
Минобороны опубликовало видео работы ЗРК "Тор", уничтожившего беспилотник "Байрактар"