Один из инвесторов TON проиграл Дурову суд в Лондоне, сообщают СМИ

Суд отклонил все претензии одного из инвесторов TON, подавшего иск к Telegram, теперь тот должен покрыть судебные издержки на сумму в 700 тысяч долларов, пишет... РИА Новости, 05.04.2022

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд отклонил все претензии одного из инвесторов TON, подавшего иск к Telegram, теперь тот должен покрыть судебные издержки на сумму в 700 тысяч долларов, пишет журнал Forbes со ссылкой на источник, знакомый с материалами суда.В марте прошлого года сообщалось, что инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов.Как пишет журнал, основатель компании Zotobi Management Limited Игорь Чуприн в 2018 году вложил в криптовалюту TON Павла Дурова миллион долларов, а в мае 2020 года обратился в лондонский суд с требованием от Telegram вернуть ему 100% от инвестиций. Однако, как утверждает журнал со ссылкой на источники, суд встал на сторону основателя Telegram."Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных приложений Zotobi Management Limited к компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. о компенсации в 280 тысяч долларов, выяснил Forbes. ... Суд отклонил все претензии Zotobi, а также потребовал от компании покрыть судебные издержки Telegram на 700 тысяч долларов и издержки суда на 55,9 тысячи фунтов", - говорится в тексте Forbes, который ссылается на источник, знакомый с материалами суда, и источник, близкий к одной из сторон дела.Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Но вскоре Комиссия по ценным бумагам и рынкам США подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO, обвинив в нарушении закона о ценных бумагах - незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, предложив инвесторам два варианта возмещения вложений, а в мае 2020 года закрыл его.

