В Киеве хотят добиться полного запрета российских телеканалов в Европе
Глава Минкульта Украины Ткаченко хочет добиться запрета российских телеканалов в ЕС
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкФрагмент трансляции выступления президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
Фрагмент трансляции выступления президента РФ Владимира Путина с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко во вторник заявил о том, что на встрече с коллегами из стран Европейского союза в Брюсселе обсуждал запрет на российскую культуру в ЕС, в том числе прекращение спутниковых трансляций телеканалов РФ. По его словам, некоторые участники встречи все еще испытывают "вот этот сантимент, что культура аполитична – его еще нужно преодолевать", для чего нужны "конкретные шаги".
"Санкции на российские каналы, которые ведут вещание по спутнику и кабельному до сих пор по Европе. И еще несколько вещей, в том числе выделение срочной помощи для нашего культурного наследия и медийных организаций", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24". Он выразил надежду на то, что прошедшие в Брюсселе консультации "будут воплощены не в обещаниях, не в сочувствии к нам, а в конкретных решениях".
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.