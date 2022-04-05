https://ria.ru/20220405/tekhnologii-1781868643.html

Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле

Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле - РИА Новости, 05.04.2022

Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле

Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) могут запустить в апреле, прием заявок от правообладателей на размещение своих продуктов уже открыт на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:52

2022-04-05T12:52

2022-04-05T13:19

технологии

общество

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) могут запустить в апреле, прием заявок от правообладателей на размещение своих продуктов уже открыт на Госуслугах, сообщает Минцифры РФ.Глава министерства Максут Шадаев в марте говорил, что первую версию маркетплейса российского софта планируется запустить в мае."Минцифры России открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале Госуслуг. ...Планируется, что портал начнет работу уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что обязательное условие для размещения на маркетплейсе является нахождение продукта в реестре российского программного обеспечения. "После введения регистрационного номера из реестра, большая часть данных будет заполнена автоматически", - добавили в ведомстве.Уточняется, что маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. "Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить", - подытожили в Минцифры.

https://ria.ru/20220404/shtraf-1781783717.html

https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество, максут шадаев, россия