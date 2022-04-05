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Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле - РИА Новости, 05.04.2022
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Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле
Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле - РИА Новости, 05.04.2022
Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле
Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) могут запустить в апреле, прием заявок от правообладателей на размещение своих продуктов уже открыт на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:52
2022-04-05T13:19
технологии
общество
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) могут запустить в апреле, прием заявок от правообладателей на размещение своих продуктов уже открыт на Госуслугах, сообщает Минцифры РФ.Глава министерства Максут Шадаев в марте говорил, что первую версию маркетплейса российского софта планируется запустить в мае."Минцифры России открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале Госуслуг. ...Планируется, что портал начнет работу уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что обязательное условие для размещения на маркетплейсе является нахождение продукта в реестре российского программного обеспечения. "После введения регистрационного номера из реестра, большая часть данных будет заполнена автоматически", - добавили в ведомстве.Уточняется, что маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. "Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить", - подытожили в Минцифры.
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технологии, общество, максут шадаев, россия
12:52 05.04.2022 (обновлено: 13:19 05.04.2022)
 
Маркетплейс российского ПО могут запустить в апреле

На "Госуслугах" открыли прием заявок на размещение продуктов в российском маркетплейсе ПО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) могут запустить в апреле, прием заявок от правообладателей на размещение своих продуктов уже открыт на Госуслугах, сообщает Минцифры РФ.
Глава министерства Максут Шадаев в марте говорил, что первую версию маркетплейса российского софта планируется запустить в мае.
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"Минцифры России открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале Госуслуг. ...Планируется, что портал начнет работу уже в текущем месяце", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обязательное условие для размещения на маркетплейсе является нахождение продукта в реестре российского программного обеспечения. "После введения регистрационного номера из реестра, большая часть данных будет заполнена автоматически", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. "Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить", - подытожили в Минцифры.
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