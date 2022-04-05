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Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи - РИА Новости, 05.04.2022
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Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи
Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи - РИА Новости, 05.04.2022
Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи
Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов, чтобы сохранить высокую среднюю скорость мобильного интернета в стране,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:34
2022-04-05T12:34
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов, чтобы сохранить высокую среднюю скорость мобильного интернета в стране, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Отвечая на вопрос, правда ли Минцифры предложило операторам связи отказаться от безлимитных тарифов, Шадаев объяснил, что в стране сложилась ситуация, когда трафик мобильного интернета растет на 50-70% в год, а операторы вынуждены десятки миллиардов рублей тратить постоянно на "доумощнение" своей сети, чтобы поддерживать необходимую скорость доступа для каждого абонента."В текущих условиях, когда у нас все крупные производители не подтвердили возможность поставки своего оборудования, и в этом смысле операторы сейчас вынуждены искать новые возможности приобретения или производства этого оборудования в России, очевидно, у нас возникает лаг по времени, когда мы считаем, что можно отбалансировать безлимитные тарифы в пользу неснижения общей скорости доступа", - объяснил Шадаев.По его словам, ведомство вынуждено "выбирать меньшее из зол". "Либо у нас остаются безлимитные тарифы дешевые, которые операторы вводили давно и которые создают нагрузку на сеть, и у нас средняя скорость падает на абонента, либо мы потихонечку начинаем пересматривать безлимитные тарифы, но в целом у нас средняя скорость не падает", - сказал он."Это достаточно тяжелый выбор, но в текущий момент нам показалось правильным все равно гарантировать общую скорость и неухудшение общего качества, возможно с пересмотром архивных безлимитных тарифов", - подчеркнул глава Минцифры. Он также отметил, что сейчас тарифы операторов связи в РФ не регулируются, "за исключением того, что необоснованное повышение тарифов всегда со стороны ФАС рассматривается, если есть жалобы".В конце марта Минцифры направило письмо российским мобильным операторам с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
12:34 05.04.2022
 
Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи

Шадаев: отказ от безлимитных тарифов связи нужен для сохранения высокой скорости доступа

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов, чтобы сохранить высокую среднюю скорость мобильного интернета в стране, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Отвечая на вопрос, правда ли Минцифры предложило операторам связи отказаться от безлимитных тарифов, Шадаев объяснил, что в стране сложилась ситуация, когда трафик мобильного интернета растет на 50-70% в год, а операторы вынуждены десятки миллиардов рублей тратить постоянно на "доумощнение" своей сети, чтобы поддерживать необходимую скорость доступа для каждого абонента.
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"В текущих условиях, когда у нас все крупные производители не подтвердили возможность поставки своего оборудования, и в этом смысле операторы сейчас вынуждены искать новые возможности приобретения или производства этого оборудования в России, очевидно, у нас возникает лаг по времени, когда мы считаем, что можно отбалансировать безлимитные тарифы в пользу неснижения общей скорости доступа", - объяснил Шадаев.
По его словам, ведомство вынуждено "выбирать меньшее из зол". "Либо у нас остаются безлимитные тарифы дешевые, которые операторы вводили давно и которые создают нагрузку на сеть, и у нас средняя скорость падает на абонента, либо мы потихонечку начинаем пересматривать безлимитные тарифы, но в целом у нас средняя скорость не падает", - сказал он.
"Это достаточно тяжелый выбор, но в текущий момент нам показалось правильным все равно гарантировать общую скорость и неухудшение общего качества, возможно с пересмотром архивных безлимитных тарифов", - подчеркнул глава Минцифры. Он также отметил, что сейчас тарифы операторов связи в РФ не регулируются, "за исключением того, что необоснованное повышение тарифов всегда со стороны ФАС рассматривается, если есть жалобы".
В конце марта Минцифры направило письмо российским мобильным операторам с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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