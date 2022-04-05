https://ria.ru/20220405/tarify-1781862773.html

Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи

Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи - РИА Новости, 05.04.2022

Шадаев объяснил необходимость отказа от безлимитных тарифов связи

Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов, чтобы сохранить высокую среднюю скорость мобильного интернета в стране,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:34

2022-04-05T12:34

2022-04-05T12:34

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов, чтобы сохранить высокую среднюю скорость мобильного интернета в стране, заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Отвечая на вопрос, правда ли Минцифры предложило операторам связи отказаться от безлимитных тарифов, Шадаев объяснил, что в стране сложилась ситуация, когда трафик мобильного интернета растет на 50-70% в год, а операторы вынуждены десятки миллиардов рублей тратить постоянно на "доумощнение" своей сети, чтобы поддерживать необходимую скорость доступа для каждого абонента."В текущих условиях, когда у нас все крупные производители не подтвердили возможность поставки своего оборудования, и в этом смысле операторы сейчас вынуждены искать новые возможности приобретения или производства этого оборудования в России, очевидно, у нас возникает лаг по времени, когда мы считаем, что можно отбалансировать безлимитные тарифы в пользу неснижения общей скорости доступа", - объяснил Шадаев.По его словам, ведомство вынуждено "выбирать меньшее из зол". "Либо у нас остаются безлимитные тарифы дешевые, которые операторы вводили давно и которые создают нагрузку на сеть, и у нас средняя скорость падает на абонента, либо мы потихонечку начинаем пересматривать безлимитные тарифы, но в целом у нас средняя скорость не падает", - сказал он."Это достаточно тяжелый выбор, но в текущий момент нам показалось правильным все равно гарантировать общую скорость и неухудшение общего качества, возможно с пересмотром архивных безлимитных тарифов", - подчеркнул глава Минцифры. Он также отметил, что сейчас тарифы операторов связи в РФ не регулируются, "за исключением того, что необоснованное повышение тарифов всегда со стороны ФАС рассматривается, если есть жалобы".В конце марта Минцифры направило письмо российским мобильным операторам с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов.

https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html

https://ria.ru/20220405/utechka-1781847288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев