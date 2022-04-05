https://ria.ru/20220405/switchblade-1781817787.html
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ
Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:02
2022-04-05T09:02
2022-04-05T09:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
киев
украина
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39c0cb9b819b26a8c7edf4dcf99808b.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.Как пишет Блумберг, эти беспилотники относятся к серии "300", весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут.Такие дроны-камикадзе наносят удар "противотанковым снарядом". Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.
https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html
https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_c81ea0a4373ff732c0dcd8cdcc1d6ef5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ
Bloomberg: США планируют поставить Украине десять дронов-камикадзе Switchblade