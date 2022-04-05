https://ria.ru/20220405/switchblade-1781817787.html

США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ

США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022

США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ

Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:02

2022-04-05T09:02

2022-04-05T09:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

киев

украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.Как пишет Блумберг, эти беспилотники относятся к серии "300", весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут.Такие дроны-камикадзе наносят удар "противотанковым снарядом". Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html

https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html

сша

киев

украина

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша