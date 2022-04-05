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США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/switchblade-1781817787.html
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ
Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:02
2022-04-05T09:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
киев
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе&nbsp; Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.Как пишет Блумберг, эти беспилотники относятся к серии "300", весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны&nbsp; Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут.Такие дроны-камикадзе наносят удар "противотанковым снарядом". Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.
https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781809229.html
https://ria.ru/20220403/amerika-1781546773.html
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в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша
09:02 05.04.2022
 
США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ

Bloomberg: США планируют поставить Украине десять дронов-камикадзе Switchblade

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе  Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.
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Как пишет Блумберг, эти беспилотники относятся к серии "300", весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны  Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут.
Такие дроны-камикадзе наносят удар "противотанковым снарядом". Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.
Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАКиевУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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