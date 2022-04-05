https://ria.ru/20220405/sudno-1781806910.html
Посольство России опровергло заявления Киева о "блокировке" судна
Посольство России опровергло заявления Киева о "блокировке" судна - РИА Новости, 05.04.2022
Посольство России опровергло заявления Киева о "блокировке" судна
Посольство России в Египте опровергло распространяемую Украиной информацию о якобы блокировке российскими военными судна с украинской пшеницей. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T04:37
2022-04-05T04:37
2022-04-05T05:20
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в Египте опровергло распространяемую Украиной информацию о якобы блокировке российскими военными судна с украинской пшеницей.Ранее украинское посольство в Египте обвинило Россию в якобы блокировке направлявшегося в Египет судна с пшеницей с Украины. Дипмиссия приложила к своему сообщению в Twitter данные о судне с портала отслеживания судов Marine Traffic, в котором название судна указывается как EMMAKRIS III, ходящее под флагом Панамы.Дипломаты добавили, что российский флот гарантирует свободу торгового судоходства.Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир до начала конфликта также импортировал значительное количество зерна.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, египет, украина
04:37 05.04.2022 (обновлено: 05:20 05.04.2022)
Посольство России опровергло заявления Киева о "блокировке" судна
Посольство в Египте опровергло заявления Украины о "блокировке" Россией судна с пшеницей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в Египте опровергло распространяемую Украиной информацию о якобы блокировке российскими военными судна с украинской пшеницей.
Ранее украинское посольство в Египте
обвинило Россию
в якобы блокировке направлявшегося в Египет судна с пшеницей с Украины
. Дипмиссия приложила к своему сообщению в Twitter данные о судне с портала отслеживания судов Marine Traffic, в котором название судна указывается как EMMAKRIS III, ходящее под флагом Панамы
.
"Распространяемые Украиной сообщения о том, что Россия якобы запретила передвижение судна, загруженного украинской пшеницей, не соответствуют действительности. Суда в Одессе и Черноморске заблокированы местными украинскими военными администрациями", - говорится в сообщении российского посольства в Twitter.
Дипломаты добавили, что российский флот гарантирует свободу торгового судоходства.
Ранее египетские власти запретили экспорт на три месяца всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир до начала конфликта также импортировал значительное количество зерна.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.