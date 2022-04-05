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В РПЦ назвали необъяснимой рекомендацию для судей не идти в священники
В РПЦ назвали необъяснимой рекомендацию для судей не идти в священники - РИА Новости, 05.04.2022
В РПЦ назвали необъяснимой рекомендацию для судей не идти в священники
Любые ограничения религиозных прав, в том числе права быть священником для бывших судей, представляются "необъяснимыми", заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:47
2022-04-05T15:47
2022-04-05T15:51
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Любые ограничения религиозных прав, в том числе права быть священником для бывших судей, представляются "необъяснимыми", заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Комиссия по этике Совета судей РФ ранее выпустила заключение, в котором уточнила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем". В комиссии уточнили, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".Кроме того, в комиссии рекомендовали во внесудебной деятельности избегать чрезмерной публичной демонстрации своих религиозных взглядов. Подчеркивается, что заключение комиссии носит рекомендательный характер."Полагаю, что любые ограничения на религиозную деятельность государственных служащих и судей, в частности, связаны с осуществлением ими публичной власти, которая носит светский характер. Если судья или госслужащий не осуществляет такой власти, то любые ограничения его религиозных прав, в том числе права быть священником, не представляются мне объяснимыми с точки зрения принципа светскости", - сказал Кипшидзе.Он также напомнил, что заключение комиссии Совета судей носит рекомендательный характер и прочеркнул, что "судья, находящийся в отставке, сам вправе сделать свой выбор и нести за него ответственность".
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русская православная церковь, россия
15:47 05.04.2022 (обновлено: 15:51 05.04.2022)
В РПЦ назвали необъяснимой рекомендацию для судей не идти в священники
Ограничение для экс-судей становиться священниками необъяснимо, заявили в РПЦ
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Любые ограничения религиозных прав, в том числе права быть священником для бывших судей, представляются "необъяснимыми", заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Комиссия по этике Совета судей РФ
ранее выпустила заключение, в котором уточнила, что "судья, пребывающий в отставке, не может работать в религиозной организации по трудовому договору и не может быть (служить) священнослужителем". В комиссии уточнили, что оплачиваемая деятельность в сане священнослужителя РПЦ
, несмотря на отсутствие трудового договора (контракта), подпадает под регулирование Закона о статусе судей. То есть для судьи, пребывающего в отставке, но сохраняющего звание и принадлежность к судейскому сообществу, "работать в религиозной организации не предусматривается пунктом 4 статьи 3 Закона о статусе судей, что согласуется с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства".
Кроме того, в комиссии рекомендовали во внесудебной деятельности избегать чрезмерной публичной демонстрации своих религиозных взглядов. Подчеркивается, что заключение комиссии носит рекомендательный характер.
"Полагаю, что любые ограничения на религиозную деятельность государственных служащих и судей, в частности, связаны с осуществлением ими публичной власти, которая носит светский характер. Если судья или госслужащий не осуществляет такой власти, то любые ограничения его религиозных прав, в том числе права быть священником, не представляются мне объяснимыми с точки зрения принципа светскости", - сказал Кипшидзе.
Он также напомнил, что заключение комиссии Совета судей носит рекомендательный характер и прочеркнул, что "судья, находящийся в отставке, сам вправе сделать свой выбор и нести за него ответственность".